McDonald’s в Україні планує цьогоріч відкрити 6 нових ресторанів — Finance.ua

McDonald’s в Україні планує цьогоріч відкрити 6 нових ресторанів Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

McDonald’s в Україні планує цьогоріч відкрити 6 нових ресторанів

ПІІ «Макдональдс Юкрейн Лтд», що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, планує відкрити шість нових ресторанів у 2024 році.

Про це повідомила генеральна директорка McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова під час пресбрифінгу у вівторок.

«Ми розширили у 2023 році мережу до 101 ресторану, з них 10 — це нові ресторани. Відкрили новий формат — на трасі (поруч із Житомиром і в Олександрії). Ці заклади не просто на трасі, вони прив’язані до міста, де ми можемо наймати персонал, і жителі якого теж є нашими клієнтами. У планах на 2024 рік — відкриття щонайменше шести ресторанів», — сказала вона.

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Бадрітдінова також повідомила, що однією з цілей мережі на цей рік є досягнення представництва в кожній з областей.

«Є два регіони, де ми ще не представлені - Закарпаття (Ужгород) і Чернівці, сподіваюся, що відкриємо ресторани вже цього року», — сказала вона.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald’s 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого того ж року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на березень 2024 року працює 101 ресторан.

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За підсумками 2023 року збільшило виручку в 3,9 раза порівняно з попереднім роком, до 12,9 млрд грн, випливає з даних Opendatabot.

Згідно з фінансовими результатами за 2023 рік, чистий прибуток підприємства становив 1,29 млрд грн проти збитку в 2 млрд грн у 2022 році.

Вартість активів «Макдональдс Юкрейн Лтд» становить 5,54 млрд грн, сума зобов’язань збільшилася у 2,3 раза — до 829,7 млн грн.

Кількість співробітників компанії у 2023 році зросла на 7% - до 9614 осіб.

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