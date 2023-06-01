McDonald’s відновив роботу ще у двох містах України — Finance.ua

McDonald’s відновив роботу ще у двох містах України Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

McDonald’s відновив роботу ще у двох містах України

Компанія McDonald’s відновила роботу ресторанів у Чернігові та Кривому Розі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У McDonald’s гості можуть зробити замовлення в залі ресторану на касі або через термінали самообслуговування, а також на «МакДрайві».

Адреси та час роботи:

у Чернігові компанія відновила роботу ресторану на вул. Княжій, 34 та у Кривому Розі - на проспекті Гагаріна 2;

заклад у Чернігові працюватиме з 07:00 до 22:00, у Кривому Розі з 07:00 до 21:00.



На сайті компанії зазначено, що під час повітряної тривоги, а також за відсутності електроенергії ресторани припиняють роботу, і всі відвідувачі повинні залишити заклади. Інформація про розташування найближчих укриттів вказана на вхідних дверях ресторанів. Після завершення тривоги або відновлення постачання електроенергії заклади відкриваються через деякий час.

В Україні наразі працюють 89 ресторанів McDonald’s.

Нагадаємо, у травні компанія McDonald’s відновила роботу ресторанів у Кременчуці та Полтаві.

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