Майже половину річного бюджету витратили на оборону за 4 місяці - Гетманцев — Finance.ua

Майже половину річного бюджету витратили на оборону за 4 місяці - Гетманцев
За перші чотири місяці 2024 року видатки державного бюджету на оборону склали 43% від річного плану.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Розрив у бюджеті на військові видатки
Він зазначає, що бюджет на 2024 рік приймався на основі макроекономічного прогнозу, який передбачав сповільнення військових дій із другої половини року.
«Таке ж припущення влітку — на початку осені минулого року закладалось в усі прогнози і сценарії: квартальні прогнози НБУ, в програму EFF. Ці припущення звісно були переглянуті під кінець 2023 року. І це нормально, бо війна породжує значну невизначеність», — зазначив Гетманцев.
Ще однією причиною стали затримки із наданням військової допомоги з боку США на початку цього року. Через це Мінфін був змушений перекидати видатки з кінця року, які мала б йти на грошове забезпечення ЗСУ, витрачаючи на статті,
в т. ч. що передбачають закупівлю боєприпасів, військової техніки, обладнання.
Частина бюджетного розриву ймовірно буде закрита поставками військової техніки партнерами, насамперед США. Утім поточні видатки на утримання війська і державні програми забезпечення військовою технікою, обладнанням, боєприпасами, уряд покриває із внутрішніх джерел.
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За даними Держказначейства, за 4 місяці 2024 року прямі видатки на оборону сягнули 577,2 млрд грн (43,4% від річного плану). За умови рівномірного витрачання і врахування повної потреби норматив на 4 місяці мав би бути 33,3%.
За словами Гетманцева, проти 4-х місяців 2023 року, відповідні видатки зросли на 3% (+16,6 млрд грн.). Минулого року видатки держбюджету на оборону склали 2098 млрд грн. Уточнений план на цей рік — 1330 млрд грн.
Щоб подолати такий розрив у 2024 році запланованих заходів із фіскальної консолідації не вистачить. Безболісні для суспільства варіанти — це закриття якомога більшої частини цього розриву за рахунок збільшення розміщення ОВДП і детінізації.
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