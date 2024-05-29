До бюджету повертається 40% грошей, витрачених державою на українські товари — Свириденко — Finance.ua
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До бюджету повертається 40% грошей, витрачених державою на українські товари — Свириденко

Казна та Політика
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До бюджету повертається 40% грошей, витрачених державою на українські товари — Свириденко
До бюджету повертається 40% грошей, витрачених державою на українські товари — Свириденко
До 40% коштів, які Україна витрачає на придбання товарів власного виробництва, повертаються до державного та місцевих бюджетів у вигляді податків і зборів.
Про це під час презентації політики «Зроблено в Україні» і каталогу виробників «Українська техніка для громад» повідомила перший віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко, передає кореспондент Укрінформу.
Урядовиця нагадала, що, згідно з ухваленими 2021 року змінами до законодавства про публічні закупівлі (так званий закон про локалізацію), діє обов’язкова вимога щодо мінімальної частки місцевої (української) складової у собівартості товарів, що закуповуються за державний кошт. Зараз така частка має становити щонайменше 20% зі щорічним збільшенням на 5% (загалом до 40%).
Поки що дія закону поширюється на складну техніку й устаткування вартістю понад 200 тис. грн — передовсім, продукцію машинобудування.
«Машинобудування дає один із найбільших мультиплікаційних ефектів для економіки у вигляді робочих місць та податків до бюджету. До 40% коштів, витрачених державою на українські товари, повертаються українцям у вигляді зарплат і податків та зборів», — наголосила Свириденко.
Вона запросила українські громади та інших великих споживачів активніше долучатися до політики «Зроблено в Україні» й купувати продукцію вітчизняного машинобудування та переробної промисловості.
«Мета політики „Зроблено в Україні“ — змінити структуру національної економіки, збільшити частку переробної промисловості у нашому ВВП. Поки що вона, на жаль, досить низька, менше 10%. Тоді як у розвинених країнах, які ми ставимо собі за приклад, ця частка перевищує 20%. І наше стратегічне завдання — досягти такого показника (не менше 20%) упродовж найближчих десяти років», — запевнила перший віцепрем'єр.
За матеріалами:
Укрінформ
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