Майже половина українців планує змінити професію чи місце роботи у 2026 році

Особисті фінанси
20
Майже половина українців планує змінити професію чи місце роботи у 2026 році
Майже половина українців планує змінити професію чи місце роботи у 2026 році
Цього року 45% українців планують змінити професію або місце роботи, тоді як лише 16% свідомо не планують жодних змін. Ще 39% не визначилися з подальшою кар’єрною траєкторією.
Про це свідчить опитування Work.ua, проведене напередодні нового року.

Хто більш схильний до змін

Якщо порівнювати за статтю, жінки трохи частіше, ніж чоловіки, повідомляли про намір опанувати нову професію (27% проти 24%).
Також опитування показало: чим молодший респондент, тим вища ймовірність змінити професію. Серед шукачів до 24 років про це заявили 34%, тоді як у віковій групі 45+ лише 20%.
Водночас старші спеціалісти частіше прагнуть змінити місце роботи — таку відповідь обрали 28% респондентів віком понад 45 років, тоді як серед зумерів таких 12%.
«Імовірно, це пояснюється тим, що молодь іще шукає себе й змінює роботу заради нової професії, тоді як старші вікові групи вже давно визначилися з фахом, однак мають рішучість змінювати компанії заради кращих умов», — зазначають експерти.

Люди яких професій найчастіше замислюються про кардинальні зміни

Як свідчить дослідження, найменш схильні до зміни професії кандидати, посади яких потребують спеціальної освіти та значного досвіду.
Серед них — фахівці з бухгалтерії та аудиту (20%), топменеджери вищої ланки (19%) та юристи (18%).
Водночас саме юристи та топменеджери, а також рекрутери є лідерами за часткою відповіді «Буду змінювати лише місце роботи».
Найбільше про зміну професії замислюються спеціалісти в таких категоріях:
  • «Секретаріат, діловодство, АГВ» — 35%;
  • «Культура, музика, шоу-бізнес» — 33%;
  • «Продаж, закупівля» — 33%;
  • «Краса, фітнес, спорт» — 33%;
  • «Телекомунікації та зв’язок» — 33%.
За матеріалами:
Finance.ua
