Роботодавці стали рідше давати тестові завдання для кандидатів — аналітика Djinni
Сервіс пошуку роботи для IT-фахівців Djinni повідомив, що за попередні два квартали частка вакансій з тестовим завданням зменшилася.
За даними Djinni, упродовж попередніх двох кварталів частка вакансій із тестовим завданням зменшилася з 22% до 20%. До цього показник демонстрував стабільне зростання.
Ситуація для кандидатів без досвіду
Зниження майже не стосується вакансій без вимог до досвіду роботи. Для кандидатів початкового рівня тестові завдання пропонують у 36% вакансій, тоді як раніше цей показник становив 35%.
Зі зростанням вимог до досвіду частота тестових завдань зменшується. У вакансіях із вимогою понад п’ять років досвіду тестове завдання присутнє лише у 9% випадків, порівняно з 13% раніше.
Категорії з найвищою часткою тестових завдань
Найчастіше виконання тестового завдання вимагають у таких категоріях:
- Artist — 50% вакансій (раніше 58%);
- Design — 45% (без змін);
- SEO — 35% (раніше 42%);
- Lead Generation — 30%;
- Marketing та Support — по 26%.
Серед вакансій для розробників найчастіше тестові завдання пропонують у напрямках JavaScript і Fullstack — у межах 16−19% вакансій. Найрідше така вимога зустрічається у вакансіях для Java-розробників, де тестове завдання містить лише 5% оголошень.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на аналітику Djinni писав, що фахівці з аналізу даних наразі отримують найвищі зарплатні пропозиції серед усіх ІТ-спеціальностей.
Медіанна зарплатна вилка у вакансіях Senior Data Scientist становить $4−6,5 тис. Вищі пропозиції фіксуються лише для технічних лідів.
Для нетехнічних C-level позицій роботодавці пропонують $4−6 тис., що співставно з рівнем оплати праці DevOps-інженерів та Data Engineer.
Поділитися новиною
Також за темою
Роботодавці стали рідше давати тестові завдання для кандидатів — аналітика Djinni
Податкова соціальна пільга на дітей: скільки можна зекономити у 2026 році
Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція для платників
Як поновити пенсію після непроходження фізичної ідентифікації
Як отримати компенсацію за згорілу техніку через перепади напруги
Скільки коштує квиток на ковзанку в Буковелі