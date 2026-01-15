Роботодавці стали рідше давати тестові завдання для кандидатів — аналітика Djinni Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Роботодавці стали рідше давати тестові завдання для кандидатів — аналітика Djinni

Сервіс пошуку роботи для IT-фахівців Djinni повідомив, що за попередні два квартали частка вакансій з тестовим завданням зменшилася.

За даними Djinni, упродовж попередніх двох кварталів частка вакансій із тестовим завданням зменшилася з 22% до 20%. До цього показник демонстрував стабільне зростання.

Ситуація для кандидатів без досвіду

Зниження майже не стосується вакансій без вимог до досвіду роботи. Для кандидатів початкового рівня тестові завдання пропонують у 36% вакансій, тоді як раніше цей показник становив 35%.

Зі зростанням вимог до досвіду частота тестових завдань зменшується. У вакансіях із вимогою понад п’ять років досвіду тестове завдання присутнє лише у 9% випадків, порівняно з 13% раніше.

Категорії з найвищою часткою тестових завдань

Найчастіше виконання тестового завдання вимагають у таких категоріях:

Artist — 50% вакансій (раніше 58%);

Design — 45% (без змін);

SEO — 35% (раніше 42%);

Lead Generation — 30%;

Marketing та Support — по 26%.

Інфографіка: Djinni

Серед вакансій для розробників найчастіше тестові завдання пропонують у напрямках JavaScript і Fullstack — у межах 16−19% вакансій. Найрідше така вимога зустрічається у вакансіях для Java-розробників, де тестове завдання містить лише 5% оголошень.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на аналітику Djinni писав , що фахівці з аналізу даних наразі отримують найвищі зарплатні пропозиції серед усіх ІТ-спеціальностей.

Медіанна зарплатна вилка у вакансіях Senior Data Scientist становить $4−6,5 тис. Вищі пропозиції фіксуються лише для технічних лідів.

Для нетехнічних C-level позицій роботодавці пропонують $4−6 тис., що співставно з рівнем оплати праці DevOps-інженерів та Data Engineer.

