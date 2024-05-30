Майже половина опитаних поляків виступила за 4-денний робочий тиждень. Законопроєкт уже в сеймі — Finance.ua

Майже половина опитаних поляків виступила за 4-денний робочий тиждень. Законопроєкт уже в сеймі Сьогодні 09:30 — Світ

Майже половина опитаних поляків виступила за 4-денний робочий тиждень. Законопроєкт уже в сеймі

Майже половина опитаних поляків виступає за запровадження чотириденного робочого тижня зі збереженням нинішньої зарплати.

Про це пише видання Wprost із посиланням на результати опитування агентства IBRiS.

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При цьому 24% респондентів на запитання, чи варто перейти на 4-денний робочий тиждень, відповіли «однозначно ні». 14% опитаних не змогли визначитися з відповіддю. Найбільше противників ідеї скорочення робочого тижня — серед 30-річних.

Це вже друге велике опитування у Польщі щодо скорочення робочого тижня. Агентство SW Research цікавилося у поляків, чи підтримують вони запровадження 35-годинного робочого тижня за умови збереження зарплати: 60% відповіли «так».

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Ідею 35-годинного тижня просувають у польському парламенті дві радикальні партії Razem i Nowa Lewica, які зареєстрували відповідний законопроєкт. Проти скорочення робочого тижня виступає велика політична партія «Право та справедливість».

За словами ініціаторів законопроєкту, поки що в сеймі немає єдності щодо ухвалення закону і все ще неможливо передбачити, коли саме Польща перейде на скорочений робочий тиждень.

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