Чотириденний робочий тиждень: в Іспанії стартував експеримент — Finance.ua

Чотириденний робочий тиждень: в Іспанії стартував експеримент
В Іспанії, у Валенсії, стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем і додатковим вихідним у понеділок.
Про це повідомляє Valencia Plaza.
Пілотний проект із введенням чотириденного робочого тижня у Валенсії триватиме до 7 травня. У міській раді зазначили, що мета — дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на «громадянські аспекти» містян, а не бізнес та фінанси.
«Ми працюємо над речами, які приносять безпосередню користь людям, багато з них стосуються організаційних питань, організації суспільства», — заявив мер Валенсії Хоан Рібо.
Завдяки експерименту Валенсія стає першим містом у світі, яке реалізує проект із 32-годинним робочим тижнем, йдеться у повідомленні.
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