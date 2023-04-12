Чотириденний робочий тиждень: в Іспанії стартував експеримент — Finance.ua

Чотириденний робочий тиждень: в Іспанії стартував експеримент Вчора 18:00 — Світ

Чотириденний робочий тиждень: в Іспанії стартував експеримент

В Іспанії, у Валенсії, стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем і додатковим вихідним у понеділок.

Про це повідомляє Valencia Plaza

Пілотний проект із введенням чотириденного робочого тижня у Валенсії триватиме до 7 травня. У міській раді зазначили, що мета — дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на «громадянські аспекти» містян, а не бізнес та фінанси.

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«Ми працюємо над речами, які приносять безпосередню користь людям, багато з них стосуються організаційних питань, організації суспільства», — заявив мер Валенсії Хоан Рібо.

Завдяки експерименту Валенсія стає першим містом у світі, яке реалізує проект із 32-годинним робочим тижнем, йдеться у повідомленні.

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