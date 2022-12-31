Що українці думають з приводу чотириденного робочого тижня — Finance.ua

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Що українці думають з приводу чотириденного робочого тижня

Особисті фінанси
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Що українці думають з приводу чотириденного робочого тижня
Що українці думають з приводу чотириденного робочого тижня
У світі вже декілька років проводять експерименти з чотириденним робочим тижнем. А Бельгія, Ісландія та Нова Зеландія — вже офіційно впровадили такий графік. Чотириденний тиждень не припускає зниження заробітної плати, а тільки скорочення годин, відведених на роботу.
Work.ua провело серед українців опитування, якому графіку роботи вони віддали б перевагу.
Так, 71% респондентів зазначили, що хотіли б працювати 9,5 годин на день протягом чотирьох днів (зарплата не постраждає), і тільки 29% працювали б 8 годин на день протягом п’яти днів.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua

Як би українці проводили вільний п’ятий день?

Більшість, 25% — провели б час із родиною, 23% — приділили увагу навчанню, 19% — хобі, хатніми справами — 16%, читанню і фільмам / серіалам — 9% і 6% відповідно.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Також деякі вказали, що шукали б додатковий підробіток або займалися фрилансом. Багато хто додав, що якби зарплата дозволяла, займалися саморозвитком, творчістю, спортом, подорожували та проводили час із сім’єю. Ще українці писали, що у вільний час волонтерили.
Нагадаємо, згідно з даними опитування robota.ua, більшість українських роботодавців планують плідно нарощувати команди у 2023 році. І лише 16% опитуваних вважають, що їх команда скоріш за все зменшиться. Також більша частина роботодавців планує підвищити своїм співробітникам зарплату на 5-30% у 2023 році.
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За матеріалами:
Finance.ua
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