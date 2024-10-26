Майже 700 мільйонів людей живуть у крайній бідності — дані Світового банку Сьогодні 20:11 — Світ

Майже 700 мільйонів людей живуть у крайній бідності — дані Світового банку, Фото: freepik

Станом на сьогодні 8,5% світового населення страждає від крайніх злиднів, тоді як майже половина людей живе в умовах бідності.

Про це йдеться у звіті Світового банку за 2024 рік.

«Сьогодні майже 700 мільйонів людей (8,5 відсотка населення світу) живуть у крайній бідності — менше ніж на 2,15 долари на день», — йдеться у звіті.

Читайте також Борги 26 найбідніших країн досягли рекордного рівня за 18 років

Зазначається, що прогрес зупинився на тлі повільного зросту на роботі, невдач через COVID-19 і збільшену нестабільність.

При цьому зазначається, що рівень бідності в країнах з низьким доходом наразі вищий, ніж до пандемії.

Близько 3,5 мільярда осіб, що складає 44% населення світу, залишаються бідними за стандартами, актуальними для країн з вищими доходами — менш ніж 6,85 долара на день.

Країни з найвищим рівнем бідності

Дві третини людей, які живуть у крайніх злиднях, проживають у країнах Африки на південь від Сахари, а якщо врахувати всі нестабільні та конфліктні регіони, ця цифра зростає до трьох чвертей.

Світовий банк прогнозує, що до 2030 року 622 мільйони осіб (7,3% населення світу) житимуть у крайній бідності.

«Це означає, що, за прогнозами, близько 69 мільйонів людей зможуть вибратися зі злиднів в період з 2024 по 2030 рік порівняно з приблизно 150 мільйонами, яким це вдалося в період з 2013 по 2019 рік», — зазначили у звіті.

Крім того, аналітики вказують на те, що ймовірно 3,4 мільярда людей (майже 40% населення світу) житимуть на менше ніж 6,85 доларів на день. Ці дані підкреслюють термінову необхідність вжити заходів для боротьби з глобальною бідністю.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.