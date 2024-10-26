Майже 700 мільйонів людей живуть у крайній бідності — дані Світового банку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майже 700 мільйонів людей живуть у крайній бідності — дані Світового банку

Світ
37
Майже 700 мільйонів людей живуть у крайній бідності — дані Світового банку
Майже 700 мільйонів людей живуть у крайній бідності — дані Світового банку, Фото: freepik
Станом на сьогодні 8,5% світового населення страждає від крайніх злиднів, тоді як майже половина людей живе в умовах бідності.
Про це йдеться у звіті Світового банку за 2024 рік.
«Сьогодні майже 700 мільйонів людей (8,5 відсотка населення світу) живуть у крайній бідності — менше ніж на 2,15 долари на день», — йдеться у звіті.
Читайте також
Зазначається, що прогрес зупинився на тлі повільного зросту на роботі, невдач через COVID-19 і збільшену нестабільність.
При цьому зазначається, що рівень бідності в країнах з низьким доходом наразі вищий, ніж до пандемії.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

Близько 3,5 мільярда осіб, що складає 44% населення світу, залишаються бідними за стандартами, актуальними для країн з вищими доходами — менш ніж 6,85 долара на день.

Країни з найвищим рівнем бідності

Дві третини людей, які живуть у крайніх злиднях, проживають у країнах Африки на південь від Сахари, а якщо врахувати всі нестабільні та конфліктні регіони, ця цифра зростає до трьох чвертей.
Читайте також
Світовий банк прогнозує, що до 2030 року 622 мільйони осіб (7,3% населення світу) житимуть у крайній бідності.
«Це означає, що, за прогнозами, близько 69 мільйонів людей зможуть вибратися зі злиднів в період з 2024 по 2030 рік порівняно з приблизно 150 мільйонами, яким це вдалося в період з 2013 по 2019 рік», — зазначили у звіті.
Крім того, аналітики вказують на те, що ймовірно 3,4 мільярда людей (майже 40% населення світу) житимуть на менше ніж 6,85 доларів на день. Ці дані підкреслюють термінову необхідність вжити заходів для боротьби з глобальною бідністю.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.