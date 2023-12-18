Mastercard планує розширити ліміт поповнення картки готівкою на касах з 5 тис. до 35 тис. грн — Finance.ua

Mastercard планує розширити ліміт поповнення картки готівкою на касах з 5 тис. до 35 тис. грн Сьогодні 17:20 — Фінтех і Картки

Mastercard планує розширити ліміт поповнення картки готівкою на касах з 5 тис. до 35 тис. грн

Оператор платіжної системи Mastercard Inc. має намір інтегрувати сервіс «готівка на картку» із застосунком «Дія», що дасть змогу збільшити ліміт разового поповнення картки з 5 тис. грн до 35 тис. грн.

Про це повідомив директор із розвитку комерції Mastercard в Україні Валерій Новіков на щорічній конференції Uafin. Tech у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Ми запускаємося з WOG, і це буде перша мережа, і одразу за кілька днів… буде ще одна мережа АЗС, з якою також запускаємося за посередництвом поповнення банківською карткою та інтеграцією з «Дія», — сказав Новіков.

«Ми не інтегруємо в „Дію“ торговельні точки. Тобто, це не WOG проінтегрувався в „Дію“, а ми проінтегрували сам сервіс разом із компанією iPay, і станом на сьогодні ми просто підключатимемо нових торгівців, реєструватимемо їх у Національному банку як агентів банку з прийомом готівки для подальшого перерахування», — пояснив він.

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Новіков зазначив, що у мережевих торговців буде дві опції: поповнення картки до 5 тис. грн і до 35 тис. грн у разі верифікації в «Дії».

Довідка Finance.ua:

з 1 січня 2024 року в торговельних точках населених пунктів з чисельністю від 5 до 25 тисяч осіб торговці зобов’язані будуть встановити платіжні термінали;

Національний банк України активно працює над впровадженням в Україні відкритого банкінгу. Йдеться про структурований і безпечний обмін даними між надавачами платіжних послуг через відкриті API (application programming interface).



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