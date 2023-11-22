Банки намагаються утримати клієнтів, які виїхали за кордон — Finance.ua

Банки намагаються утримати клієнтів, які виїхали за кордон Вчора 17:03 — Фінтех і Картки

Банки намагаються утримати клієнтів, які виїхали за кордон

Українські біженці за кордоном залишаться клієнтами українських банків, лише якщо банки зможуть задовольнити їхні нові фінансові потреби.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Black Friday: чи існує святкове споживче кредитування під час війни», проведеного «Фінансовим клубом».

«У людей, які виїхали, залишились контакти в Україні, потрібно сплачувати комуналку, передавати родичам гроші, відправляти кошти волонтерам, донатити. Але в них з’явились і нові потреби: валютні перекази, конвертація валют тощо. Ми визначили це як окрему нішу, як окремий клієнтський сегмент, і ми опрацьовуємо варіанти, щоб закривати всі потреби наших співвітчизників за кордоном. Ми хочемо зробити так, щоб українцям не потрібно було змінювати банк при виїзді за кордон. Це дуже непроста задача, але і велика ніша, щоб розвиватись», — каже директор департаменту роздрібного партнерського продажу ПУМБ Ігор Яровий.

Що саме пропонуватимуть клієнтам

Начальник відділу управління продажів у національних мережах ОТП Банку Руслан Бойко вважає, що це задача із зірочкою, що запропонувати таким клієнтам.

«На початку військових дій ми позичальникам, які виїхали за кордон, дали digital можливість зробити реструктуризацію», — додав він.

Чи закривають українські картки

Більшість заможних клієнтів банків продовжують обслуговуватися у персональних менеджерів, але і клієнти масового сегменту не закривають картки українських банків.

«Сервіси, які ми зробили в застосунку банку, задовольняють клієнтів. Вони менше користуються покупками в кредит, а більше здійснюють перекази, валютообмін, депозитні операції. Ми намагаємось зрозуміти, які сервіси їм надалі будуть потрібні. Але відтоку клієнтів ми не фіксуємо», — розповів директор з розвитку партнерських програм Сенс Банку Максим Акінчиць.

Банкам важко розраховувати, що їхня картка постійно буде № 1 для українців за кордоном.

«Це все-таки не нова ніша, а втрачений сегмент. Якщо 50% українців, які виїхали, вже працевлаштувалися і отримують заробітну плату в якомусь європейському банку, то їм мало резонів переходити на картку українського банку. Досить складно бути банком № 1 або № 2 в гаманці українця, який виїхав», — повідомив директор департаменту розробки продуктів ТАСкомбанку Тарас Гіфес.

CEO платіжного рішення RozetkaPay Олександр Лапко розповів про досвід Rozetka в запуску інтернет-магазину в Польщі. «На польському ринку 70% оплат — це BLIK, локальна платіжна система, яка використовується для оплати з рахунку напряму. І очікувалося, що у нас мала бути частка українських карток більшою, але частка BLIK така сама, як в середньостатистичному магазині Польщі. Тобто клієнти оплачують у той спосіб, який вже для них є звичним», — зазначив він.

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Фінансовий клуб За матеріалами:

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