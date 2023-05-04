Маск заставив 58% акцій його власності в Tesla — Finance.ua

Маск заставив 58% акцій його власності в Tesla Сьогодні 18:01 — Фондовий ринок

Маск заставив 58% акцій його власності в Tesla

Проксі-консалтингова фірма ISS у середу висловила занепокоєння щодо недостатньої перевірки застави акцій компанії генеральним директором Ілоном Маском та його братом Кімблом.

Застава акцій або їх використання як застави для кредитів підвищує ризики для інвесторів Tesla, враховуючи вартість даних акцій, пише Reuters

За даними ISS, акції, передані Ілоном Маском у заставу, становлять 58% його власності Tesla, при цьому акції компанії впали приблизно на 60% від свого рекорду, досягнутого в листопаді 2021 року.

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У звіті ISS сказано, що така застава створює ризики для звичайних акціонерів, і ймовірність примусового продажу заставних акцій зростає в той час, коли ціна акцій (і, отже, вартість застави) вже знижується.

Видання повідомляє, що Tesla має ліміт на заставу акцій компанії, встановлюючи максимальну позику в 3,5 мільярда доларів або 25% від загальної вартості заставлених акцій.

Падіння акцій Tesla в кінці 2022 року було дуже різким і склало 65%. Вже на початку 2023 року Маск продав так багато акцій, щоб покрити свою покупку у Twitter, що, згідно з індексом добробуту Bloomberg, вони більше не є його найбільшим активом.

Частка Маска в Space Exploration Technologies Corp. у розмірі 44,8 млрд доларів перевищує його частку в акціях Tesla приблизно на 44 млрд доларів (у нього все ще є опціони на суму близько 27,8 млрд доларів). Згідно з недавніми документами, Маск тепер володіє 42,2% акцій SpaceX.

Аналітики кажуть, що Маск міг би отримати вигоду від передачі акцій Tesla на благодійність, оскільки акції, передані благодійним організаціям, не повинні платити податок на приріст капіталу, як це було б, якби вони були продані.

Фінансова ситуація Ілона Маска погіршилася на тлі проблем в усій імперії мільярдера. Негативно на статки вплинули зниження акцій виробника електромобілів Tesla Inc. на 9,75% — до 162,99 доларів через невтішні фінрезультати за перший квартал року, а також вибух експериментальної ракети Starship через декілька хвилин після запуску.

Валова рентабельність Tesla в першому кварталі становила 19,3%, хоча рік тому показники сягали 29,1%. Результати погіршилися через постійні зниження цін на електрокари.

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