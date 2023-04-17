Маск заявив, що наразі у Тwitter працюють 1500 співробітників, і тепер він "майже беззбитковий" — Finance.ua

Маск заявив, що наразі у Тwitter працюють 1500 співробітників, і тепер він "майже беззбитковий" Сьогодні 22:43 — Фондовий ринок

Маск заявив, що наразі у Тwitter працюють 1500 співробітників, і тепер він "майже беззбитковий"

Бізнесмен Ілон Маск заявив, що скорочення штату почали давати свої плоди, а більшість рекламодавців повернулись на платформу, тож тепер Тwitter «майже беззбитковий»

Про це пише Reuters.

Він розповів, що зараз у Тwitter працюють 1500 співробітників, у той час, як до масових скорочень їх було 8000. Reuters відзначає, що такі масові скорочення зачепили й інженерів платформи, що викликало багато збоїв у її роботі. Минулого тижня у соцмережі стався шостий серйозний збій від початку року.

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Маск розповів, що коли він прийшов, Twitter був у «мінусі» на 3 млрд доларів, тож бізнесмен був змушений вжити радикальних заходів, серед яких і масові скорочення.

«Цього кварталу ми можемо вийти в „плюс“, якщо все піде добре», — коментує Маск.

Він також зазначив, що зменшення рекламодавців після придбання бізнесменом компанії було пов’язане з «циклічним характером витрат на рекламу», проте зараз більшість рекламодавців повернулися.

Нагадаємо, 4 листопада 2022 року Ілон Маск розпочав надсилати працівникам компанії електронні листи з інформацією про те, що їх звільнено. Вже 5 листопада працівники Twitter подали на компанію колективний позов до суду через те, що новий гендиректор Twitter Ілон Маск планує неналежним чином скоротити понад 3 тис. співробітників.

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11 листопада Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії.

8 січня компанія Twitter вчергове звільнила робітників: тепер скоротили штат команди з питань довіри й безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту.

Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація, що понад 500 рекламодавців Twitter призупинили витрати на сайт мікроблогів після купівлі Ілоном Маском соцмережі у 2022 році.

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