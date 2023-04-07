Ілон Маск анонсував перший запуск ракети Starship — Finance.ua

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Ілон Маск анонсував перший запуск ракети Starship

Технології&Авто
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Ілон Маск анонсував перший запуск ракети Starship
Ілон Маск анонсував перший запуск ракети Starship
Готується перший запуск надважкої ракети Starship, яку розробляють для пілотованих місій на Місяць та Марс.
Про це заявив засновник компанії «SpaceX» Ілон Маск у Twitter.
Компанія SpaceX чекає на схвалення відповідних органів Сполучених Штатів Америки.
Повідомляється, що перший політ ракети Starship може відбутися в понеділок, 10 квітня.
«Starship готується до запуску», — написав Ілон Маск.
Запустити її планують із стартового майданчика SpaceX у Техасі. У рамках тестового польоту ракета має виконати один виток навколо Землі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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