Ілон Маск анонсував перший запуск ракети Starship — Finance.ua

Ілон Маск анонсував перший запуск ракети Starship
Готується перший запуск надважкої ракети Starship, яку розробляють для пілотованих місій на Місяць та Марс.
Про це заявив засновник компанії «SpaceX» Ілон Маск у Twitter.
Компанія SpaceX чекає на схвалення відповідних органів Сполучених Штатів Америки.
Повідомляється, що перший політ ракети Starship може відбутися в понеділок, 10 квітня.
«Starship готується до запуску», — написав Ілон Маск.
Запустити її планують із стартового майданчика SpaceX у Техасі. У рамках тестового польоту ракета має виконати один виток навколо Землі.
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