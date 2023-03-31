Ілон Маск розкрив нову вартість Twitter — Finance.ua
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Ілон Маск розкрив нову вартість Twitter

Технології&Авто
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Ілон Маск розкрив нову вартість Twitter
Ілон Маск розкрив нову вартість Twitter
Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск, який з жовтня 2022 року є власником компанії Twitter, у листі до співробітників назвав актуальну вартість соціальної мережі, пише The New York Yimes.
Нагадаємо, що у 2022 році Ілон Маск заплатив за Twitter 44 мільярди доларів. До цього мільярдер кілька місяців змінював думку щодо свого наміру про придбання компанії.

Маск назвав нову вартість Twitter

У листі до співробітників Ілон Маск виділив кілька аспектів, які стосуються актуального фінансового становища Twitter. Зокрема, йдеться про такі деталі:
  • Бізнесмен попередив, що соціальна мережа все ще перебуває у досить хиткій фінансовій ситуації;
  • Маск додав, що радикальні зміни у Twitter (масові звільнення, скорочення витрат) — необхідні кроки, аби уникнути банкрутства та оптимізувати операції.
Поточна вартість компанії Twitter становить приблизно 20 мільярдів доларів. Це трохи вище ринкової капіталізації Snap, що є материнською компанією соціальної мережі Snapchat. Йдеться про 18 мільярдів доларів. На думку Маска, одного дня капіталізація Twitter може сягнути 250 мільярдів доларів.
До слова, до вилучення акцій Twitter з фондової біржі, їхня вартість коливалася на рівні53,70 долара за штуку. Ринкова капіталізація становила понад41 мільярд доларів, згідно з даними CNBC.
Цей показник різко впав на тлі швидких змін, які проводив Ілон Маск після придбання соціальної мережі. Крім того, у жовтні перевів Twitter у категорію приватних компаній. Цей крок знімає з них зобов’язання розкривати фінансові дані. Проте Маск визнав, що компанія втратила прибутки через втрату рекламодавців після того, як він став її новим власником.
За матеріалами:
Телеканал 24
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