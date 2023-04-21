Статки Ілона Маска впали майже на 13 млрд доларів після вибуху ракети Starship — Finance.ua

Статки Ілона Маска впали майже на 13 млрд доларів після вибуху ракети Starship Сьогодні 19:32 — Фондовий ринок

Статки Ілона Маска впали майже на 13 млрд доларів після вибуху ракети Starship

Статки американського бізнесмена Ілона Маска скоротилися за добу на 12,6 млрд доларів, що стало найбільшим падінням цього року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свій індекс мільярдерів.

Падіння фінансових статків Маска відбулося через зниження акцій виробника електромобілів Tesla Inc. на 9,75% — до 162,99 доларів, а також через вибух експериментальної ракети Starship від SpaceX через кілька хвилин після запуску.

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Таким чином, статки Маска зараз оцінюються в 164 млрд доларів, і першим місцем в списку мільярдерів він поступився французькому бізнесменові Бернару Арно (211 млрд доларів).

Нагадаємо, тільки наприкінці лютого Маск знову повернув собі звання найбагатшої людини у світі. Цьому сприяло 70%-ве зростання вартості акцій Tesla.

Учора, 20 квітня, компанія SpaceX провела тестовий запуск надважкої ракети-носія Starship. Проте вона вибухнула за кілька хвилин після старту.

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