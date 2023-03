SpaceX готується до тестування Starlink для абонентів мобільного звʼязку — Finance.ua

SpaceX готується до тестування Starlink для абонентів мобільного звʼязку 15.03.2023, 01:13 — Технології&Авто

SpaceX готується до тестування Starlink для абонентів мобільного звʼязку

SpaceX планує розпочати тестувати свій сервіс із надання супутникового зв’язку Starlink абонентам мобільних операторів цьогоріч.

Про це повідомив представник SpaceX Джонатан Гофеллер під час виставки Satellite 2023, передає журналіст CNBC Майкл Шітц.

Також Гофеллер розповів, що наразі Starlink зараз має більше мільйона користувачів, а SpaceX будує 6 супутників наступного покоління та 1000 терміналів для користувачів щодня.

Очільник SpaceX Ілон Маск анонсував запуск Starlink для мобільного звʼязку ще влітку минулого року. Передбачалося, що це буде пряма передача звʼязку на мобільні телефони, що зможе усунути «мертві зони» по всьому світу.

Він та гендиректор оператора T-Mobile Майк Сіверт оголосили про план Coverage Above and Beyond, який забезпечить мобільне покриття майже повсюду в США, зокрема, в національних парках, горах і пустелях, де наразі недоступний стільниковий сигнал.

Нагадаємо, що наприкінці лютого SpaceX запустила у космос супутники нового покоління Starlink V2 minі. Вони менші за попередні, але потужніші — мають у 4 рази більшу пропускну здатність, працюють у більшому діапазоні частот та забезпечують вищу швидкість інтернет-підключення.

