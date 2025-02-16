Маск розповів, коли презентують «найрозумніший чат-бот» Grok 3 — Finance.ua

Маск розповів, коли презентують «найрозумніший чат-бот» Grok 3 Сьогодні 18:08 — Технології&Авто

Маск розповів, коли презентують «найрозумніший чат-бот» Grok 3

Компанія xAI готується до запуску нової ери в галузі ШІ, презентувавши «найрозумніший чат-бот».

Про це повідомив засновник Ілон Маск.

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У понеділок, 17 лютого, світ побачить Grok 3 — чат-бот, який, за словами підприємця, «здатний міркувати краще, ніж усі наявні моделі».

«Grok 3 вийде з живою демонстрацією в понеділок увечері о 20:00 за тихоокеанським часом (6:00 за Києвом, 18 лютого — ред.). Найрозумніший штучний інтелект на Землі», — написав він.

Ілон Маск зазначив, що чат-бот демонструє «лякаючу кмітливість», пропонуючи рішення, які неочевидні навіть для команди розробників.

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Ця модель навчена на синтетичних даних і має здатність аналізувати можливі помилки, передбачати їх і запобігати.

УНІАН За матеріалами:

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