Маск розповів, коли презентують «найрозумніший чат-бот» Grok 3 — Finance.ua
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Маск розповів, коли презентують «найрозумніший чат-бот» Grok 3

Технології&Авто
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Маск розповів, коли презентують «найрозумніший чат-бот» Grok 3
Маск розповів, коли презентують «найрозумніший чат-бот» Grok 3
Компанія xAI готується до запуску нової ери в галузі ШІ, презентувавши «найрозумніший чат-бот».
Про це повідомив засновник Ілон Маск.
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У понеділок, 17 лютого, світ побачить Grok 3 — чат-бот, який, за словами підприємця, «здатний міркувати краще, ніж усі наявні моделі».
«Grok 3 вийде з живою демонстрацією в понеділок увечері о 20:00 за тихоокеанським часом (6:00 за Києвом, 18 лютого — ред.). Найрозумніший штучний інтелект на Землі», — написав він.
Ілон Маск зазначив, що чат-бот демонструє «лякаючу кмітливість», пропонуючи рішення, які неочевидні навіть для команди розробників.
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Ця модель навчена на синтетичних даних і має здатність аналізувати можливі помилки, передбачати їх і запобігати.
За матеріалами:
УНІАН
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