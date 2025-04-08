Маск особисто звертався до Трампа із закликами скасувати нові масштабні тарифи, — WP Сьогодні 12:12

Маск особисто звертався до Трампа із закликами скасувати нові масштабні тарифи, — WP

Мільярдер і радник президента США Дональда Трампа Ілон Маск особисто пропонував американському лідеру скасувати нещодавно запроваджені ним масштабні мита, повідомляє WP із посиланням на джерела.

Зазначається, що протягом вихідних, коли Маск опублікував серію критичних постів у соцмережах щодо одного з головних радників Білого дому за тарифною політикою президента Дональда Трампа, він водночас намагався обійти цього радника — і особисто апелював до Трампа.

Двоє осіб, знайомих із ситуацією, які говорили на умовах анонімності заявили, що пропозиція Маска «поки не принесла успіху», оскільки 7 квітня Трамп пригрозив запровадити додаткові 50% мита на імпорт із Китаю — на додачу до 34%, оголошених минулого тижня.

Як пише видання, розбіжність Маска з Трампом щодо ключового пункту політики його адміністрації стала найгучнішим випадком незгоди між президентом і одним із його впливових прихильників.

У суботу, 5 квітня, Маск розкритикував адміністративного радника, який є ключовим архітектором тарифної політики — торговельного радника Білого дому Пітера Наварро, поставивши під сумнів його професійну підготовку.

«PhD з економіки з Гарварду — це погано, а не добре», — написав Маск.

У вихідні, під час інтерв’ю з проросійським заступником прем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні, Маск також заявив, що хоче бачити «зону вільної торгівлі» між Європою і США.

«Зрештою, я сподіваюся, що всі погодяться: і Європа, і США мають рухатися до безмитного режиму», — сказав він.

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Також Маск висловився за більшу свободу переміщення людей між Європою та США, щоб вони могли вільно працювати «де захочуть».

«Це, безумовно, була моя порада президентові», — додав він.

За даними WP, Маск давно вважає мита шкідливими для бізнесу своєї компанії Tesla, що має ключові виробничі й споживчі ринки в США та Китаї. Водночас, за словами аналітиків, інші автовиробники зазнають ще більшого удару від нових мит.

Маск виступав проти мит ще з першої каденції Трампа, коли Tesla подала до суду, намагаючись скасувати податки на імпорт своїх товарів з Китаю до США.

У 2020 році керівництво Tesla хотіло подати позов проти адміністрації Трампа через китайські мита. Маск спочатку погодився, заявивши, що частина тарифного пакету була несправедливою для компанії. Але після подачі позову у вересні 2020 року Маск відреагував «надзвичайно негативно» на це рішення, навіть сварив деяких працівників за те, що ті запропонували подати позов, бо праві акаунти в Twitter звинуватили Маска в тому, що він «заграє з китайцями» та йде проти програми Трампа «Америка понад усе».

Цей конфлікт між президентом і одним з його найвпливовіших союзників виник всього за кілька тижнів до того, як Маск має залишити свою посаду в адміністрації. Він також розгортається на тлі тиску на Tesla через падіння попиту — частково через політичну активність Маска.

Пізніше 7 квітня Маск «почав демонструвати ознаки примирення». Він похвалив пост у X з офіційного акаунту Торгового представника США, де викладалися «несправедливі торговельні практики» щодо американських експортерів у світлі тарифів Трампа.

«Хороші думки», — написав Маск.

Брат Маска і член ради директорів Tesla, Кімбал Маск, також розкритикував президента за тарифну політику.

«Хто б міг подумати, що Трамп стане президентом із найвищими податками за кілька поколінь… Через свою тарифну стратегію Трамп запровадив структурний, постійний податок на американського споживача», — написав він у X.

Раніше повідомлялося, що Маск висловив надію на створення зони вільної торгівлі між США та Європою.

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