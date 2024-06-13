Маск хоче зробити інтернет Starlink ще швидшим — Finance.ua

Маск хоче зробити інтернет Starlink ще швидшим 13.06.2024, 01:11 — Технології&Авто

Маск хоче зробити інтернет Starlink ще швидшим

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск має намір зробити супутниковий інтернет Starlink ще швидшим. Для цього планується вивести супутники Starlink на орбіти висотою 350 кілометрів, щоб зменшити затримку сигналу.

Про це повідомляє PCMag

Наголошується, що наразі угруповання Starlink розташовані на висоті 550 кілометрів, а нові угруповання планується розташувати на 200 кілометрів нижче. Таким чином Маск має намір зменшити затримку передачі сигналу.

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На думку очільника SpaceX, за найближчі рік або два можна домогтися загальної затримки сигналу, яка буде менше ніж 20 мілісекунд. Завдяки цьому буде простіше проводити відео-конференції або дивитися онлайн-трансляції.

«Швидкість світла — це єдине, що ми не можемо подолати. Таким чином, час доставки пакета даних із супутника на землю і назад становить наразі близько 8 мілісекунд. Майбутні супутники Starlink будуть на меншій висоті, тому затримка, імовірно, буде ближчою до 5 або 6 мілісекунд», — розповів Маск під час прямої трансляції гри в Diablo IV.

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Як наголосили у виданні, у жовтні минулого року SpaceX подала до Міжнародного союзу електрозв’язку США заяву про експлуатацію 29 888 супутників, 19 440 з яких обертатимуться навколо Землі на відстані від 340 до 360 кілометрів. Проте перед тим, як запускати свої супутники, SpaceX необхідно отримати дозвіл Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC).

Компанія Маска звернулася до FCC за таким дозволом, але в комісії наразі побоюються, що супутники вплинуть на роботу населених космічних станцій та попросили SpaceX надати додаткові відомості про проект до 8 липня.

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«Супутники Starlink на меншій висоті випромінюють більше світла в нічному небі, потенційно порушуючи оптичну астрономію. Крім того, FCC просить провести аналіз SpaceX щодо того, чи можуть супутники на нижній орбіті створювати радіоперешкоди іншим супутникам», — наголосили у PCMag.

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