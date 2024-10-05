Maserati відкликає сотні автомобілів через проблему з датчиком рівня пального — Finance.ua

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Maserati відкликає сотні автомобілів через проблему з датчиком рівня пального

Технології&Авто
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Maserati відкликає сотні автомобілів через проблему з датчиком рівня пального
Maserati відкликає сотні автомобілів через проблему з датчиком рівня пального, Фото: Andy Kalmowitz
Компанія Maserati оголосила про відкликання 524 автомобілів GranTurismo і GranCabrio, випущених у період із 20 листопада 2022 року до 4 липня 2024 року, через несправність у програмному забезпеченні.

У чому проблема

Проблема полягає в неправильній роботі дисплея рівня пального, який може показувати наявність бензину, коли його в баку вже немає.
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Це може призвести до несподіваної зупинки двигуна і, як наслідок, до аварії.
Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) повідомила, що несправність пов’язана з програмним забезпеченням модуля управління кузовом (BCM).

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Перші скарги на цей дефект були зафіксовані в липні 2023 року. За минулий час Maserati провела внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати причину проблеми.
Як виявилося, помилка викликана збоєм у програмному забезпеченні, а не механічними проблемами.
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Станом на вересень 2024 року відомо про чотири звернення клієнтів і два випадки евакуації автомобілів, пов’язаних із цим дефектом.
На щастя, постраждалих немає. Для усунення проблеми дилери компанії перепрограмують BCM, щоб запобігти помилковому відображенню рівня пального.
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НВ
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