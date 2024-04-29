Maserati вперше випустила розкішний катер (фото) — Finance.ua

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Maserati вперше випустила розкішний катер (фото)

Технології&Авто
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Maserati вперше випустила розкішний катер (фото)
Maserati вперше випустила розкішний катер (фото)
Maserati почала продавати розкішний катер у стилі GranCabrio. Вперше під маркою Maserati випущено цивільне судно, і його вже можна замовити. За попередніми оцінками, воно коштує 2,6 мільйона доларів.
На офіційних фотографіях катер зображений поруч із кабріолетом GranCabrio, і обидва вони пофарбовані в однаковий відтінок рожевого золота. При виробництві судна будуть використовуватися ті ж матеріали обробки, які застосовуються в автомобілях Maserati.
Maserati вперше випустила розкішний катер (фото)
Про катер Maserati відомо наступне: завдовжки він досягає 10,5 метра і розрахований на вісім осіб, є купальна платформа на кормі та каюта із санвузлом. Зовнішні панелі виготовлені з карбону, капітанське крісло оббите шкірою, а на посту керування встановлений великий сенсорний дисплей, що відображає основні параметри човна.
Maserati вперше випустила розкішний катер (фото)
У рух судно приводять електромотори сумарною потужністю 600 кінських сил, які заряджає батарея ємністю 252 кіловат-години. Наводяться і динамічні характеристики: крейсерська швидкість становить 46 кілометрів на годину при максимальній 74 кілометри на годину. На одному заряді батареї катер пропливає близько 70 кілометрів, а отже, він орієнтований насамперед для річкових та прибережних морських прогулянок.
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Складання катерів Maserati організували на американській верфі Hodgdon Yachts. Виробництво одного екземпляра займає близько дев’яти місяців.
Що ж до згаданого GranCabrio, то раніше цього місяця відбулася презентація його найшвидшої версії з приставкою Folgore. Такий кабріолет отримав тримоторну силову установку від купе GranTurismo, до сотні він розганяється за 2,8 секунди, а максималка складає 290 кілометрів на годину.
За матеріалами:
Телеканал 24
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