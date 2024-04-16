Найшвидший у класі: Maserati представили розкішний електричний кабріолет (фото) — Finance.ua
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Найшвидший у класі: Maserati представили розкішний електричний кабріолет (фото)

Технології&Авто
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Найшвидший у класі: Maserati представили розкішний електричний кабріолет (фото)
Найшвидший у класі: Maserati представили розкішний електричний кабріолет (фото)
Maserati розширює електричну лінійку Folgore. «Зелена» версія з’явилася у нового Maserati GranCabrio. Її презентували у італійському місті Ріміні. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.
Найшвидший у класі: Maserati представили розкішний електричний кабріолет (фото)

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Як і купе Maserati GranTurismo Folgore, кабріолет оснащений повнопривідною установкою з трьома електромоторами, які разом розвивають 751 к. с. у звичайному режимі і 818 к. с. — короткочасно. Розгін до 100 км/год займає 2,8 с, а максимальна швидкість складає 290 км/год.
Найшвидший у класі: Maserati представили розкішний електричний кабріолет (фото)
Акумуляторна батарея на 92,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 447 км. Зарядити її на 80% у швидкому режимі можна всього за 18 хвилин.
Найшвидший у класі: Maserati представили розкішний електричний кабріолет (фото)
Від бензинового Maserati GranCabrio електрокар відрізняється дизайном радіаторної решітки та колісних дисків. Його м’який дах складається з допомогою електроприводу за 14 секунд на швидкості до 50 км/год. Кабріолет на 90 кг важчий за купе.

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Салон Maserati GranCabrio Folgore оздоблений шкірою та карбоном. Кабріолет отримав віртуальну панель приладів та два дисплеї на центральній панелі. Оснащення поповнили акустика з 16 динаміками і сидіння з обігрівом шиї.
Найшвидший у класі: Maserati представили розкішний електричний кабріолет (фото)
Невдовзі сімейство Folgore поповниться ще одним членом — електричною версією суперкара Maserati MC20. А з 2028 року італійський бренд повністю перейде на випуск електрокарів.
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