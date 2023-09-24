Manual QA перестала бути найбільш конкурентною категорією для новачків — Finance.ua

Manual QA перестала бути найбільш конкурентною категорією для новачків
Manual QA перестала бути найбільш конкурентною категорією для кандидатів без досвіду. Її обігнали Java, Python i Node.js.
Про це повідомив в Telegram сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.
Вакансії QA без вимог до досвіду — аж на 6-му місці за кількістю відгуків. Вони отримують в середньому 108 відгуків кожна, тоді як в категорії JavaScript для того ж досвіду середня кількість відгуків — майже 300.
Тим не менш, Manual QA — все ще найбільш конкурентна категорія для досвідчених кандидатів.
Фронтендерам навпаки стає сильно простіше з досвідом.
Вакансії JavaScript, де потрібно мати хоча б 5 років досвіду отримують в середньому по 30 відгуків, тоді як QA — 66.
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Зазначимо, що найбільше зарплатні побажання за 6 місяців виросли у Data Engineer — в середньому на $266, а найбільше знизились — у Lead Generation — на $179.
Загалом же серед технічних категорій отримують найбільше пропозицій девопси.
У серпні девопси отримували в середньому по три пропозиції на кандидата, QA — лише 1.2. Серед усіх технічних категорій середня кількість пропозицій на кандидата — 1.9.
Але середній досвід девопса, якому написав рекрутер — 6 років, тоді як QA легко можуть розраховувати на пропозиції з досвідом роботи менше трьох років.
Кандидатів-фронтендерів багато, тому в середньому вони отримують 1.6 пропозицій на кандидата. А середній досвід кандидата з пропозиціями — більше 5 років.
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