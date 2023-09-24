Manual QA перестала бути найбільш конкурентною категорією для новачків — Finance.ua
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Manual QA перестала бути найбільш конкурентною категорією для новачків

Особисті фінанси
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Manual QA перестала бути найбільш конкурентною категорією для новачків
Manual QA перестала бути найбільш конкурентною категорією для новачків
Manual QA перестала бути найбільш конкурентною категорією для кандидатів без досвіду. Її обігнали Java, Python i Node.js.
Про це повідомив в Telegram сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.
Вакансії QA без вимог до досвіду — аж на 6-му місці за кількістю відгуків. Вони отримують в середньому 108 відгуків кожна, тоді як в категорії JavaScript для того ж досвіду середня кількість відгуків — майже 300.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Тим не менш, Manual QA — все ще найбільш конкурентна категорія для досвідчених кандидатів.
Фронтендерам навпаки стає сильно простіше з досвідом.
Вакансії JavaScript, де потрібно мати хоча б 5 років досвіду отримують в середньому по 30 відгуків, тоді як QA — 66.
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Зазначимо, що найбільше зарплатні побажання за 6 місяців виросли у Data Engineer — в середньому на $266, а найбільше знизились — у Lead Generation — на $179.
Загалом же серед технічних категорій отримують найбільше пропозицій девопси.
У серпні девопси отримували в середньому по три пропозиції на кандидата, QA — лише 1.2. Серед усіх технічних категорій середня кількість пропозицій на кандидата — 1.9.
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Але середній досвід девопса, якому написав рекрутер — 6 років, тоді як QA легко можуть розраховувати на пропозиції з досвідом роботи менше трьох років.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Кандидатів-фронтендерів багато, тому в середньому вони отримують 1.6 пропозицій на кандидата. А середній досвід кандидата з пропозиціями — більше 5 років.
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