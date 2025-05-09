Maersk прогнозує скорочення світового ринку контейнерних перевезень через мита Трампа — Finance.ua

Maersk прогнозує скорочення світового ринку контейнерних перевезень через мита Трампа Сьогодні 09:29 — Світ

Maersk прогнозує скорочення світового ринку контейнерних перевезень через мита Трампа

Данський контейнерний гігант Moller-Maersk знизив свій прогноз щодо світового транспортного ринку на 2025 рік, на який в значній мірі вплинули мита президента США Дональда Трампа. Компанія передбачає, що контейнерні перевезення будуть варіюватися від скорочення на 1% до зростання на 4%.

Про це повідомляє Вloomberg.

У своїх прогнозах Maersk враховує «зрослу макроекономічну та геополітичну невизначеність».

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«Досі торговельна війна в основному є проблемою США та Китаю, але решта світу не залишилась в стороні», — заявив генеральний директор Вінсент Клерк.

На його думку, тарифи «вже відкусили шматок» від контейнерного ринку у квітні, а обсяги торгівлі між Пекіном і Вашингтоном впали «на 30−40% в обох напрямках у міру загострення торговельної війни». Клерк зазначив, що Maersk менш вразлива, ніж інші судноплавні компанії, оскільки має найбільші торгові маршрути.

Компанія, яка контролює близько 14% світового контейнерного флоту та управляє 60 портами, очікує збільшення перевезень в Європі.

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«Перспективи світового попиту на контейнери на частину року, що залишилася, залишаються вкрай невизначеними, сформованими ландшафтом торгової політики, що швидко змінюється, і зростанням ризиків рецесії в США», — заявили в Maersk.

У другому кварталі все ще очікується зростання, особливо якщо вантажовідправники скористаються 90-денною паузою впровадження взаємних тарифів. На думку аналітиків компанії, у другій половині року світовий транспортний ринок зіткнеться з двома сценаріями: ризиком скорочення попиту або можливістю відновлення торгівлі в разі зниження тарифів.

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Maersk, як і раніше, прогнозує, що до 2025 року базовий прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації складе від 6 до 9 мільярдів доларів США. У першому кварталі прибуток зріс у порівнянні з попереднім роком, перевершивши оцінки аналітиків. Зростання було зумовлене вищими фрахтовими ставками та контролем витрат.

Нагадаємо, компанія Maersk, яка є одним із двох світових лідерів у сфері морських контейнерних перевезень, планує звільнити щонайменше 10 тисяч працівників через надлишок потужностей, зростання витрат і зниження цін.

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