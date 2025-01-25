MacPaw представила ШІ-асистента Eney: що він уміє — Finance.ua
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MacPaw представила ШІ-асистента Eney: що він уміє

Технології&Авто
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Компанія MacPaw анонсувала ШІ-асистента Eney для macOS. Презентація відбулася під час виставки CES 2025.
В описі під роликом, MacPaw назвала Eney людиноподібним помічником зі штучним інтелектом, який має значно полегшити і прискорити взаємодію користувачів з їхніми Mac.

Що вміє Eney

Як повідомляє 9to5Mac Eney має вигляд невеликого вікна на робочому столі.
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Користувачі зможуть природною мовою давати йому завдання, а асистент виконуватиме їх у фоновому режимі.
Серед його функцій:
  • написання та надсилання електронних листів;
  • конвертація файлів у різні формати;
  • видалення непотрібних застосунків;
  • сортування великої кількості непрочитаних листів;
  • обрізання відео та витяг аудіо з них;
  • завантаження відео з інтернету;
  • увімкнення VPN;
  • створення нотаток;
  • очищення Mac тощо.
Eney базується на ШІ-моделях, які наразі працюють у хмарі. Проте в MacPaw прагнуть перейти до локальних моделей для обробки даних на пристрої, забезпечуючи більшу приватність і швидкість.
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Видання повідомляє, що завдяки партнерству через платформу Setapp, компанія може інтегрувати можливості асистента зі сторонніми розробками.

Коли очікувати

Як повідомляє Ain.ua, Eney планують запустити наприкінці 2025 року. Більше деталей, зокрема, формат монетизації і вартість асистента стануть відомі під час релізу.
Наразі на сайті MacPaw вже можна записатися до списку очікування Eney.
За матеріалами:
Dou
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