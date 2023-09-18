Литва вимагає збільшити допомогу ЄС Україні до 72 млрд євро — Finance.ua
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Литва вимагає збільшити допомогу ЄС Україні до 72 млрд євро

Казна та Політика
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Литва вимагає збільшити допомогу ЄС Україні до 72 млрд євро
Литва вимагає збільшити допомогу ЄС Україні до 72 млрд євро
Європейський Союз має виділити більше коштів на підтримку України у своєму довгостроковому бюджеті та збільшити фінансування на військову логістику ЄС, заявила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.
Про це пише Reuters.
У межах перегляду бюджету ЄС на 2021−2027 роки Європейська комісія у червні запропонувала виділити Україні 50 мільярдів євро грантів та кредитів, щоб підтримувати фінансування Києва під час боротьби з російською агресією.
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Цього року ЄС виплатить Україні 18 мільярдів євро пільгових кредитів, але якщо запропонована загальна сума в 50 мільярдів збережеться, країна отримуватиме лише 12,5 мільярдів євро щороку з 2024 по 2027 рік.
«Якщо ви розділите суму на чотири роки, вона буде нижчою, ніж цього року. Тому наша пропозиція полягає в тому, що можливо ми зможемо отримати той самий рівень, який був у 2023 році, — зазначила Скайсте агентству Reuters. — Якби у нас був той самий рівень, що й у 2023 році, це було б 72 мільярди».
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Перегляд бюджету ЄС має також збільшити фінансування на військову логістику — дороги, порти, мости та аеропорти, які дозволяють Збройним силам швидко пересуватися — оскільки спочатку виділених на ці цілі 1,7 мільярда євро було недостатньо.
Скайсте зазначила, що лише для Литви ця галузь перевищує один мільярд євро.
Уряди ЄС прагнуть досягти угоди щодо бюджету на 2021−2027 роки до кінця 2023 року, водночас переговори просуваються складно, оскільки Комісія також попросила 15 додаткових мільярдів євро зокрема для розв’язання питань міграції.
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Щоб покрити частину витрат, виконавча влада ЄС хоче, щоб уряди виділили ЄС нові потоки доходів від торгівлі викидами CO2 та 0,5% номінальної бази прибутку компаній ЄС.
Литва не підтримала ні те, ні інше, оскільки доходи від торгівлі викидами вже були використані урядом для інвестування у перехід економіки від викопного палива, а гроші від компаній уже надходили до бюджету ЄС через національний внесок на основі валового національного доходу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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