Литва виділяє €800 тисяч на два проєкти підтримки України — Finance.ua

Литва виділяє €800 тисяч на два проєкти підтримки України Сьогодні 20:47 — Казна та Політика

Литва виділяє €800 тисяч на два проєкти підтримки України

Кабінет міністрів Литви на засіданні в середу схвалив підготовку для України типового проєкту школи за 0,5 млн євро, а також виділення 300 тис. євро на зміцнення адміністративного потенціалу Агентства з питань відновлення України.

Про це повідомляє національний мовник LRT

Стандартний технічний проєкт «Школа майбутнього в Україні» планується підготувати протягом 20 місяців, його попередня кошторисна вартість становить 0,5 млн євро.

Інший проєкт, який передбачає зміцнення адміністративного потенціалу українського Державного агентства відновлення та розвитку, отримає грант у розмірі 300 тис. євро. У протокольному рішенні уряду зазначено, що тривалість цього запланованого проєкту становить дев’ять місяців.

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На нараді також були представлені проєкти вже реалізовані або такі, що завершуються: будівництво мобільного житлового містечка на 36 сімей у Бородянці, ремонт дитячого садка «Рута» в Ірпені, відкриття якого заплановано на 24 серпня. Литва також завершує ремонт ліцею у Бородянці, який відкриється у жовтні. Крім того, підготовлена модель для модернізації розподільної мережі оператора енергопостачання «Миколаївобленерго».

Як повідомлялося, Литва долучилася до відновлювальних робіт в Україні восени 2022 року.

Укрінформ За матеріалами:

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