Литва виділяє €800 тисяч на два проєкти підтримки України — Finance.ua
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Литва виділяє €800 тисяч на два проєкти підтримки України

Казна та Політика
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Литва виділяє €800 тисяч на два проєкти підтримки України
Литва виділяє €800 тисяч на два проєкти підтримки України
Кабінет міністрів Литви на засіданні в середу схвалив підготовку для України типового проєкту школи за 0,5 млн євро, а також виділення 300 тис. євро на зміцнення адміністративного потенціалу Агентства з питань відновлення України.
Про це повідомляє національний мовник LRT.
Стандартний технічний проєкт «Школа майбутнього в Україні» планується підготувати протягом 20 місяців, його попередня кошторисна вартість становить 0,5 млн євро.
Інший проєкт, який передбачає зміцнення адміністративного потенціалу українського Державного агентства відновлення та розвитку, отримає грант у розмірі 300 тис. євро. У протокольному рішенні уряду зазначено, що тривалість цього запланованого проєкту становить дев’ять місяців.
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На нараді також були представлені проєкти вже реалізовані або такі, що завершуються: будівництво мобільного житлового містечка на 36 сімей у Бородянці, ремонт дитячого садка «Рута» в Ірпені, відкриття якого заплановано на 24 серпня. Литва також завершує ремонт ліцею у Бородянці, який відкриється у жовтні. Крім того, підготовлена модель для модернізації розподільної мережі оператора енергопостачання «Миколаївобленерго».
Як повідомлялося, Литва долучилася до відновлювальних робіт в Україні восени 2022 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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