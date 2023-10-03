Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії — Finance.ua

Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії Сьогодні 18:30 — Аграрний ринок

Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії

Литва погодила і відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії. Це дасть змогу збільшити його постачання до Африки.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«росія знищує продовольство, Литва його доставляє», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було ухвалено та узгоджено коридор для транзиту зерна до портів Балтії, що дасть змогу зняти тиск на кордоні з Україною та збільшити поставки до Африки та інших країн.

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«Співпраця дає результати», — додав міністр.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п’ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі. При цьому в Україні та Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

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Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.

У липні литовські міністри направили чиновникам Євросоюзу з пропозицією збільшити експорт зерна з України транспортним маршрутом до країн Балтії.

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