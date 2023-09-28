Україна відкриє ще один наземний коридор для експорту зерна — Кулеба — Finance.ua
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Україна відкриє ще один наземний коридор для експорту зерна — Кулеба

Аграрний ринок
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Україна відкриє ще один наземний коридор для експорту зерна — Кулеба
Україна відкриє ще один наземний коридор для експорту зерна — Кулеба
Найближчим часом Україна планує відкрити ще один наземний залізничний коридор для експорту українського зерна.
Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Ми зараз відкрили альтернативний „зерновий коридор“, тестуємо його. Також ми відкриємо ще один наземний залізничний коридор. Тобто те, що ми продовжуємо збільшувати пропускну спроможність всіх коридорів разом взятих — це абсолютна реальність», — сказав він.

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Відповідаючи на запитання, чи залишається ще актуальною тема функціонування Чорноморської зернової ініціативи, міністр сказав, що «надія помирає останньою».
«Надія помирає останньою, скажу так. Чорноморська зернова ініціатива помирає останньою. Але очевидно, що все одно треба працювати над альтернативними рішеннями, і саме над ними ми доволі успішно працюємо», — наголосив глава МЗС України.
Нагадаємо, раніше Україна оголосила про створення тимчасового коридору в Чорному морі для звільнення кораблів, що застрягли в її портах після повномасштабного нападу в лютому 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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