Лише 5% від суми боргів стягувались у 2022 році (інфографіка) — Finance.ua

Лише 5% від суми боргів стягувались у 2022 році (інфографіка)
У 2022 році було стягнуто лише 5 копійок з кожної гривні від суми заборгованості, переданої до виконавчої служби.
Про це повідомляє Опендатабот.
Загальна сума стягнутого боргу у 2022 році — 10,2 млрд грн. Це лише 5% від суми заборгованостей, переданих державним виконавчим службам та приватним виконавцям — тобто від 207 млрд грн.
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У рік повномасштабного вторгнення сума стягнень впала вдвічі до 2021 року — тоді приватні та державні виконавці стягнули 19,8 млрд грн з 389,7 млрд грн. Таке падіння зрозуміле, адже через початок повномасштабної війни виконавчі служби фактично розпочали стягувати борги наприкінці літа.
Щороку передана до примусового стягнення сума зменшується. Проте варто розуміти, що це стається не лише за рахунок коштів, отриманих від боржників. Здебільшого йдеться про списані кошти — наприклад, це можуть бути провадження, які закрито за фактом відсутності будь-якого майна у боржників.
Середній термін стягнення боргу Державною виконавчою службою сягає 2-3 років, то приватні виконавці змогли скоротити цей строк та підвищити ефективність стягнень.
Проте на загальному тлі ці показники (5 копійок з кожної гривні) все ще не видаються значущими. Українці та бізнес знов не мають можливості ефективно отримувати свої кошти від боржників — починаючи від батьків, заборгувавших аліменти, й завершуючи багатомільйонними справами бізнесу.
Довідка Finance.ua:
- в Україні громадяни на тлі війни заборгували величезну суму коштів за комунальну послугу з надання електроенергії. В останні місяці платіжна дисципліна погіршилася. Як розповів CEO Yasno Сергій Коваленко, загальна сума заборгованості населення перед компанією становить 2,5 млрд гривень;
- державний та гарантований державою борг України на 31 січня 2023 року становив 4 258,20 млрд гривень або 116,44 млрд доларів.
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