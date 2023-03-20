Лише 5% від суми боргів стягувались у 2022 році (інфографіка) — Finance.ua
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Лише 5% від суми боргів стягувались у 2022 році (інфографіка)

Особисті фінанси
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Лише 5% від суми боргів стягувались у 2022 році (інфографіка)
Лише 5% від суми боргів стягувались у 2022 році (інфографіка)
У 2022 році було стягнуто лише 5 копійок з кожної гривні від суми заборгованості, переданої до виконавчої служби.
Про це повідомляє Опендатабот.
Загальна сума стягнутого боргу у 2022 році — 10,2 млрд грн. Це лише 5% від суми заборгованостей, переданих державним виконавчим службам та приватним виконавцям — тобто від 207 млрд грн.
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У рік повномасштабного вторгнення сума стягнень впала вдвічі до 2021 року — тоді приватні та державні виконавці стягнули 19,8 млрд грн з 389,7 млрд грн. Таке падіння зрозуміле, адже через початок повномасштабної війни виконавчі служби фактично розпочали стягувати борги наприкінці літа.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Щороку передана до примусового стягнення сума зменшується. Проте варто розуміти, що це стається не лише за рахунок коштів, отриманих від боржників. Здебільшого йдеться про списані кошти — наприклад, це можуть бути провадження, які закрито за фактом відсутності будь-якого майна у боржників.
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Середній термін стягнення боргу Державною виконавчою службою сягає 2-3 років, то приватні виконавці змогли скоротити цей строк та підвищити ефективність стягнень.
Проте на загальному тлі ці показники (5 копійок з кожної гривні) все ще не видаються значущими. Українці та бізнес знов не мають можливості ефективно отримувати свої кошти від боржників — починаючи від батьків, заборгувавших аліменти, й завершуючи багатомільйонними справами бізнесу.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні громадяни на тлі війни заборгували величезну суму коштів за комунальну послугу з надання електроенергії. В останні місяці платіжна дисципліна погіршилася. Як розповів CEO Yasno Сергій Коваленко, загальна сума заборгованості населення перед компанією становить 2,5 млрд гривень;
  • державний та гарантований державою борг України на 31 січня 2023 року становив 4 258,20 млрд гривень або 116,44 млрд доларів.

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За матеріалами:
Finance.ua
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