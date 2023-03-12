Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки — Finance.ua

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Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки

Особисті фінанси
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Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки
Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки
В Україні громадяни на тлі війни заборгували величезну суму коштів за комунальну послугу з надання електроенергії. В останні місяці платіжна дисципліна погіршилася.
Про те, які чекають наслідки після війни на громадян із боргами, розповіли у компанії Yasno.
Як розповів CEO Yasno Сергій Коваленко, загальна сума заборгованості населення перед компанією становить 2,5 млрд гривень. Він зауважив, що це — «колосальна сума» з огляду на необхідність невідкладних ремонтів енергомереж.
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Водночас, відключати на час воєнного стану споживачів від електропостачання, нараховувати пеню та штрафи за несплату заборонено. Тоді як юридичного дозволу «не платити за світло» — немає.
Представник компанії наголосив, що після війни громадяни, які мають борг, будуть відключені від електропостачання першими.
«Якщо після перемоги у вас буде великий борг — ви будете першими у списку на відключення. Є й інші незручності — органи соцзахисту можуть відмовити від субсидії за наявності боргів», — зазначив він.
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Примітно ще те, що більшість громадян продовжують платити за електрику, навіть перебуваючи в окупації.
Нагадаємо, в Україні планують збільшити тарифи на електроенергію. Наразі у Кабінеті Міністрів працює кілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифів, одна з яких передбачає модифікацію системи субсидій, інші — різні тарифи у залежності від обсягів споживання. До відповідного обговорення підключили Міністерство соціальної політики.
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За матеріалами:
Novyny.live
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