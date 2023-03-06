Пошкоджено 50% енергетичної інфраструктури України – Галущенко — Finance.ua

Пошкоджено 50% енергетичної інфраструктури України – Галущенко Сьогодні 10:13 — Енергетика

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, виступаючи у Львові на міжнародній конференції United for Justice.

«Сьогодні рік, як росіяни захопили найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію. Вони перетворили її на військову базу і використовують для ядерного шантажу усього світу», — підкреслив він.

Ворожі ракети літали над атомними станціями. У листопаді 2022 року російська масована ракетна атака об’єктів енергетичної інфраструктури призвела до блекауту на всіх українських АЕС: аварійно відключились енергоблоки та перейшли на дизель-генератори — живлення останньої надії. «Це була реальна загроза повторення сценарію „Фукусіми“ і ядерної катастрофи, яка б торкнулася усього людства. Це ніщо інше як ядерний тероризм», — наголосив Герман Галущенко.

Об’єкти української енергетичної інфраструктури перебували під російським прицілом з самого початку повномасштабного вторгнення, водночас з жовтня 2022 року росіяни взяли курс на повне її знищення. Близько 50 % енергетичної інфраструктури постраждали від обстрілів.

«Це цивільна інфраструктура. І її свідоме знищення — серйозний воєнний злочин. Міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції та Додаткові протоколи чітко забороняють напади на цивільні об’єкти, такі як електростанції та електричні мережі», — підкреслив міністр.

Герман Галущенко наголосив, що воєнними злочинцями є військові, які обстрілюють енергетичну інфраструктуру, а також енергетики, які консультують, як заподіяти максимальну шкоду та допомагають окуповувати енергооб’єкти.

«Швидкі і нестандартні рішення, допомога міжнародних партнерів та героїчна робота українських енергетиків дозволили Україні виграти битву на енергетичному фронті проти росії цієї зими. Водночас за свої злочини агресор має бути суворо покараний», — резюмував очільник Міненерго.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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