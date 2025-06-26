Лише 10% закупівель у 2024 році були конкурентними — звіт Мінекономіки Сьогодні 16:22 — Казна та Політика

Лише 10% закупівель у 2024 році були конкурентними — звіт Мінекономіки

Рахункова палата проаналізувала щорічний звіт Міністерства економіки за 2024 рік про функціонування системи публічних закупівель. Аналіз виявив низку недоліків звітування та системні проблеми в публічних закупівлях.

Одним із ключових зауважень стало те, що звіт охоплює лише закупівлі, здійснені через електронну систему (ЕКЗ) Prozorro. Закупівлі, проведені поза системою, зокрема допорогові, оборонні або за спрощеною процедурою у звіті не відображені.

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За даними Мінекономіки, у 2024 році було проведено понад 3,3 мільйона закупівель, але через ЕСЗ пройшло лише 340 тисяч, це 10,3% від загальної кількості. За сумою це 637,1 млрд грн, або 67,8% від загального обсягу. Решта закупівель були без використання системи та без конкуренції.

Навіть серед закупівель, проведених через Prozorro, конкурентними можна вважати не всі. Половина з них відбулася із залученням лише одного учасника. А відкриті торги провели лише 11 разів. Це 0,0003% від усіх закупівель, що вшестеро менше, ніж у 2023 році.

Рахункова палата зауважує, що звіт Мінекономіки хоч і відповідає формальним вимогам, але не містить аналітичного аналізу.

Рекомендації від Рахункової палати

За підсумками аналізу Мінекономіці запропоновано:

внести зміни до методології підготовки звіту, зокрема уточнити визначення поняття «система публічних закупівель»;

оновити методичні рекомендації з акцентом на висновки та структуру документа;

опрацювати можливість включення до звіту повної інформації, включно з оборонними закупівлями та закупівлями до 50 тис. грн.

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