Лише 10% закупівель у 2024 році були конкурентними — звіт Мінекономіки — Finance.ua
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Лише 10% закупівель у 2024 році були конкурентними — звіт Мінекономіки

Казна та Політика
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Лише 10% закупівель у 2024 році були конкурентними — звіт Мінекономіки
Лише 10% закупівель у 2024 році були конкурентними — звіт Мінекономіки
Рахункова палата проаналізувала щорічний звіт Міністерства економіки за 2024 рік про функціонування системи публічних закупівель. Аналіз виявив низку недоліків звітування та системні проблеми в публічних закупівлях.
Одним із ключових зауважень стало те, що звіт охоплює лише закупівлі, здійснені через електронну систему (ЕКЗ) Prozorro. Закупівлі, проведені поза системою, зокрема допорогові, оборонні або за спрощеною процедурою у звіті не відображені.
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За даними Мінекономіки, у 2024 році було проведено понад 3,3 мільйона закупівель, але через ЕСЗ пройшло лише 340 тисяч, це 10,3% від загальної кількості. За сумою це 637,1 млрд грн, або 67,8% від загального обсягу. Решта закупівель були без використання системи та без конкуренції.
Навіть серед закупівель, проведених через Prozorro, конкурентними можна вважати не всі. Половина з них відбулася із залученням лише одного учасника. А відкриті торги провели лише 11 разів. Це 0,0003% від усіх закупівель, що вшестеро менше, ніж у 2023 році.
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Рахункова палата зауважує, що звіт Мінекономіки хоч і відповідає формальним вимогам, але не містить аналітичного аналізу.

Рекомендації від Рахункової палати

За підсумками аналізу Мінекономіці запропоновано:
  • внести зміни до методології підготовки звіту, зокрема уточнити визначення поняття «система публічних закупівель»;
  • оновити методичні рекомендації з акцентом на висновки та структуру документа;
  • опрацювати можливість включення до звіту повної інформації, включно з оборонними закупівлями та закупівлями до 50 тис. грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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