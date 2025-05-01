Рахункова палата виявила порушень на 217 мільярдів гривень: у яких сферах найбільше недоліків — Finance.ua
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Рахункова палата виявила порушень на 217 мільярдів гривень: у яких сферах найбільше недоліків

Казна та Політика
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Рахункова палата виявила порушень на 217 мільярдів гривень: у яких сферах найбільше недоліків
Рахункова палата виявила порушень на 217 мільярдів гривень: у яких сферах найбільше недоліків
У 2024 році Рахункова палата перевірила майже 3,7 трлн грн публічних коштів — у п’ять разів більше, ніж у 2023-му. Загальна сума виявлених порушень сягнула понад 217 млрд грн.
Про це свідчить звіт Рахункової палати за 2024 рік.
Інфографіка: Рахункова палата
Інфографіка: Рахункова палата
У результаті перевірок аудитори виявили порушення та недоліки на загальну суму 217,5 млрд грн. З них:
  • 205,5 млрд грн — неефективне управління коштами й державним майном;
  • 8,7 млрд грн — порушення бюджетного та іншого законодавства;
  • 3,3 млрд грн — проблеми з надходженнями до бюджету.
Найбільше порушень виявлено у сферах національної безпеки та оборони (184,4 млрд грн), економіки (23,5 млрд грн), держуправління (3,8 млрд грн) та екології (2,7 млрд грн).
Інфографіка: Рахункова палата
Інфографіка: Рахункова палата
У середньому один аудитор перевірив 11,1 млрд грн і виявив порушень на 677,6 млн грн. На кожну 1 грн, витрачену на діяльність Рахункової палати, припадає:
  • 7 100 грн перевірених коштів;
  • 435 грн виявлених порушень.
Внаслідок виконання рекомендацій Палати вдалося усунути порушення на суму понад 4,6 млрд грн, що майже в 9 разів перевищує її річний бюджет.
Інфографіка: Рахункова палата
Інфографіка: Рахункова палата
Палата подала 574 рекомендації, частину з яких уже виконано, решта — у процесі реалізації. Пропозиції інституції враховано під час ухвалення 5 законів і 38 рішень уряду. Також за результатами перевірок було відкрито кримінальні провадження або долучено матеріали до вже наявних.
Інфографіка: Рахункова палата
Інфографіка: Рахункова палата
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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