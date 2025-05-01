Рахункова палата виявила порушень на 217 мільярдів гривень: у яких сферах найбільше недоліків — Finance.ua

Рахункова палата виявила порушень на 217 мільярдів гривень: у яких сферах найбільше недоліків Сьогодні 17:19 — Казна та Політика

Рахункова палата виявила порушень на 217 мільярдів гривень: у яких сферах найбільше недоліків

У 2024 році Рахункова палата перевірила майже 3,7 трлн грн публічних коштів — у п’ять разів більше, ніж у 2023-му. Загальна сума виявлених порушень сягнула понад 217 млрд грн.

Про це свідчить звіт Рахункової палати за 2024 рік.

Інфографіка: Рахункова палата

У результаті перевірок аудитори виявили порушення та недоліки на загальну суму 217,5 млрд грн. З них:

205,5 млрд грн — неефективне управління коштами й державним майном;

8,7 млрд грн — порушення бюджетного та іншого законодавства;

3,3 млрд грн — проблеми з надходженнями до бюджету.

Найбільше порушень виявлено у сферах національної безпеки та оборони (184,4 млрд грн), економіки (23,5 млрд грн), держуправління (3,8 млрд грн) та екології (2,7 млрд грн).

Інфографіка: Рахункова палата

У середньому один аудитор перевірив 11,1 млрд грн і виявив порушень на 677,6 млн грн. На кожну 1 грн, витрачену на діяльність Рахункової палати, припадає:

7 100 грн перевірених коштів;

435 грн виявлених порушень.

Внаслідок виконання рекомендацій Палати вдалося усунути порушення на суму понад 4,6 млрд грн, що майже в 9 разів перевищує її річний бюджет.

Інфографіка: Рахункова палата

Палата подала 574 рекомендації, частину з яких уже виконано, решта — у процесі реалізації. Пропозиції інституції враховано під час ухвалення 5 законів і 38 рішень уряду. Також за результатами перевірок було відкрито кримінальні провадження або долучено матеріали до вже наявних.

Інфографіка: Рахункова палата

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.