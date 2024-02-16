Літнім водіям у ЄС доведеться перездавати на права — Finance.ua

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Літнім водіям у ЄС доведеться перездавати на права

Особисті фінанси
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Літнім водіям у ЄС доведеться перездавати на права
Літнім водіям у ЄС доведеться перездавати на права, Фото: freepik.com
Європейський Союз розглядає введення нових правил для водіїв похилого віку, що має на меті підвищення безпеки дорожнього руху.
Ця ініціатива, відома під назвою Vision Zero, зосереджена на забезпеченні ментального здоров’я старших водіїв і включає кілька ключових пропозицій.
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Однією з основних змін є введення обов’язкових психологічних тестів для водіїв, старших 65 років, з метою виявлення серйозних вікових змін у їхній поведінці або реакції, які можуть вплинути на їхню здатність безпечно керувати автомобілем. Ці тести дозволять оцінити, чи здатний водій адекватно реагувати на непередбачувані дорожні ситуації.
Додатково водіям, які досягли 70 років, пропонується проходити спеціальні курси для підвищення їхніх навичок керування, а термін дії їхніх водійських прав буде обмежений п’ятьма роками.
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З віком 75 років необхідність відновлення водійського посвідчення настане щороку. Також існують пропозиції з обмеженням терміну дії водійських прав для осіб старше 65 років до двох років.
Очікується, що країни Європейського Союзу внесуть ці зміни до свого законодавства у найближчому майбутньому. У контексті прагнення України до інтеграції в Європейський Союз, подібні законодавчі ініціативи можуть бути також розглянуті Верховною Радою України, адаптуючи національне законодавство до європейських стандартів безпеки дорожнього руху.
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За матеріалами:
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