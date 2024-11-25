Лікарняні у період мобілізації: обчислення середньої заробітної плати — Finance.ua
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Лікарняні у період мобілізації: обчислення середньої заробітної плати

Особисті фінанси
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Лікарняні у період мобілізації: обчислення середньої заробітної плати
Лікарняні у період мобілізації: обчислення середньої заробітної плати
З липня 2023 року діють зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 561, до Порядку обчислення середньої зарплати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266.
Про це нагадує Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.
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Перелік поважних причин, з яких не були відпрацьовані календарні дні у розрахунковому періоді, доповнено періодом, протягом якого працівник проходив:
  • строкову військову службу;
  • військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
  • військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
  • військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, і за ним не зберігався роботодавцем середній заробіток протягом цього часу. Таким чином, за страховими випадками, що настали з 07.06.2023 р., період військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період без збереження роботодавцем середньої заробітної плати вважається поважною причиною та виключається із розрахунку середньої заробітної плати, що може суттєво збільшити суму страхової виплати.Зазначена норма працює навіть у випадку, якщо за цей час мобілізованому працівнику роботодавцем виплачувались інші виплати в різних розмірах, у тому числі матеріальна допомога.
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