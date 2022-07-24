У яких випадках під час простою можуть не оплачувати лікарняні — Finance.ua

У яких випадках під час простою можуть не оплачувати лікарняні
Офіційно працевлаштовані українці мають право на отримання компенсації втраченого під час лікування заробітку. Це право у певних випадках зберігається й під час простою у зв’язку з воєнним станом.
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Про це розповіли у Фонді соціального страхування України.
Питання оплати лікарняних під час простою було спільно обговорено представниками Мінсоцполітики, Мінекономіки, Держслужби з питань праці та Фонду соцстрахування. За результатами обговорення було напрацьовано відповідне роз’яснення від 05.07.2022 № 6700/0/2-22/45.
Лікарняні повністю оплачуються, якщо:
- під час простою працівник дотримується трудового розпорядку;
- настало право на відпустку по вагітності та пологах.
Якщо ж під час простою працівник не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку — підстави для оплати лікарняного як за рахунок коштів роботодавця, так і за рахунок коштів ФССУ відсутні.
Водночас у випадку хвороби працівника, у якого немає права на оплату лікарняного, за ним зберігається оплата простою у розрахунку не нижче від двох третин встановленого окладу.
Таке правило діє, оскільки оплата простою не з вини працівника віднесена до гарантійних і компенсаційних виплат фонду додаткової зарплати як оплата за невідпрацьований час.
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