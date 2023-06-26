Лікарняні можуть надавати за місцем роботи за сумісництвом — Finance.ua
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Лікарняні можуть надавати за місцем роботи за сумісництвом

Особисті фінанси
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Допомогу по тимчасовій непрацездатності можуть призначати та надавати як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.
Як зазначають у ГУ Пенсійного фонду в Донецькій області, першочергово лікарняні виплачують за основним місцем роботи. Це передбачено частиною першою статті 22 Закону України від 23.09.99 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Виплати можуть надавати за місцем роботи за сумісництвом лише в одному разі — коли неможливо реалізувати права на отримання такої допомоги за основним місцем роботи.
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