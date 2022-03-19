LG Electronics припиняє поставки до росії — Finance.ua

LG Electronics припиняє поставки до росії

Вчора 12:46 — Фондовий ринок

LG Electronics припиняє поставки до росії

Корейська компанія LG Electronics повідомила про припинення поставок у росію. Заявила про підтримку зусиль з надання гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба LG Electronics.

"LG Electronics зупиняє всі поставки до росії і продовжить уважно стежити за розвитком ситуації. Ми глибоко стурбовані здоров’ям і безпекою всіх людей, і LG, як і раніше, віддана підтримці зусиль з надання гуманітарної допомоги",- пише пресслужба.

Варто додати, що компанія є одним з найбільших у світі виробників побутової техніки й електроніки.

Довідка Finance.ua:

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