LG Electronics припиняє поставки до росії — Finance.ua
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LG Electronics припиняє поставки до росії

Вчора 12:46Фондовий ринок
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LG Electronics припиняє поставки до росіїLG Electronics припиняє поставки до росії
Корейська компанія LG Electronics повідомила про припинення поставок у росію. Заявила про підтримку зусиль з надання гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба LG Electronics.
"LG Electronics зупиняє всі поставки до росії і продовжить уважно стежити за розвитком ситуації. Ми глибоко стурбовані здоров’ям і безпекою всіх людей, і LG, як і раніше, віддана підтримці зусиль з надання гуманітарної допомоги",- пише пресслужба.
Варто додати, що компанія є одним з найбільших у світі виробників побутової техніки й електроніки.

Довідка Finance.ua:

  • після початку війни США, Британія, Канада, Австралія, Японія та ЄС наклала сумарно санкцій на 900 фізичних осіб та 300 компаній;
  • американська мережа закладів харчування Burger King не може зупинити роботу ресторанів у росії, бо їхній тамтешній партнер відмовляється це робити;
  • сервіс доставки Rocket заморожує діяльність в Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
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