LG Electronics припиняє поставки до росії — Finance.ua

"LG Electronics зупиняє всі поставки до росії і продовжить уважно стежити за розвитком ситуації. Ми глибоко стурбовані здоров’ям і безпекою всіх людей, і LG, як і раніше, віддана підтримці зусиль з надання гуманітарної допомоги",- пише пресслужба.
Варто додати, що компанія є одним з найбільших у світі виробників побутової техніки й електроніки.
Довідка Finance.ua:
після початку війни США, Британія, Канада, Австралія, Японія та ЄС наклала сумарно санкцій на 900 фізичних осіб та 300 компаній;
американська мережа закладів харчування Burger King не може зупинити роботу ресторанів у росії, бо їхній тамтешній партнер відмовляється це робити;
сервіс доставки Rocket заморожує діяльність в Україні.