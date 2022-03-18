Rocket заморожує діяльність в Україні — Finance.ua

Rocket заморожує діяльність в Україні
Вчора 16:30 — Фондовий ринок
Сервіс доставки Rocket заморожує діяльність в Україні.
Про це повідомляє медіа «Реве та стогне ресторатор» із посиланням на лист одного із засновників компанії Олексія Юхимчука до співробітників.
У листі Юхимчук зазначив, що інвестори намагалися знайти покупця для проєкту, але їм це не вдалося. Через це будуть заморожені й виплати заробітної плати. А також не будуть виплачені заборгованості.
У якості компенсації Rocket дозволяють залишити у себе техніку, яка видала компанія.
Нагадаємо, що 23 лютого, за день до початку російського вторгнення в Україну, компанія закрила свій сервіс у Європі з мотивацією сконцентруватися на бізнесі в Україні.
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