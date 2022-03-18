Burger King заявила, що не може зупинити роботу закладів у росії — Finance.ua
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Burger King заявила, що не може зупинити роботу закладів у росії

Вчора 17:15Фондовий ринок
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Burger King заявила, що не може зупинити роботу закладів у росіїBurger King заявила, що не може зупинити роботу закладів у росії
Американська мережа закладів харчування Burger King не може зупинити роботу ресторанів у росії, бо їхній тамтешній партнер відмовляється це робити.
Про це заявив концерн Restaurant Brands International, якому належить мережа Burger King.
Підприємствами Burger King у росії володіє бізнесмен Олександр Колобов, який контролює приблизно 800 ресторанів у рф.
Материнська компанія звернулася до свого російського партнера з вимогою зупинити діяльність ресторанів у росії, але той відмовився це зробити. В односторонньому порядку Burger King анулювати угоду не може. Для цього йому була б потрібна допомога російської влади на місцях. У компанії зазначили, що «ми знаємо, що це не відбудеться найближчим часом».
Водночас у Burger King заявили, що зобов’язалися перенаправляти будь-який прибуток, який вони отримують від бізнесу, Агентству ООН у справах біженців. Крім того, компанія внесла пожертву в розмірі $1 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Mind
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