YouControl нарахував 1000 осіб та понад 300 компаній, які опинилися під санкціями — Finance.ua

YouControl нарахував 1000 осіб та понад 300 компаній, які опинилися під санкціями

Вчора 17:04 — Фондовий ринок

YouControl нарахував 1000 осіб та понад 300 компаній, які опинилися під санкціями

Після початку війни США, Британія, Канада, Австралія, Японія та ЄС наклала сумарно санкцій на 900 фізичних осіб та 300 компаній.

Про це пише Forbes.ua з посиланням на дані аналітиків YouControl

Під санкції потрапили російські та білоруські олігархи, депутати та посадовці, журналісти, члени уряду так званих «ЛНР» та «ДНР». Серед підсанкційних юридичних осіб — російські банки, «Газпром», а також компанії в сферах оборони, машинобудування, виробництва нафти і газу.

До санкційних списків ЄС, Канади, Австралії та Великобританії в період з 24 лютого потрапили понад 300 депутатів державної думи рф, які проголосували за визнання ДНР та ЛНР, та 146 членів ради федерації рф, які ратифікували «Договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між російською федерацією та ДНР та між російською федерацією та ЛНР».

Країни наклали персональні санкції на володимира путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков та міністр оборони рф Сергій Шойгу також потрапили до санкційних списків, окрім переліку Великобританії.

Серед російських олігархів у санкційному списку опинилися Михайло Фрідман, Алішер Усманов, Олексій Мордашов, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Геннадій Тимченко, Аркадій та Борис Ротенберги, Юрій Ковальчук, Євген Пригожин. 50 громадян білорусі, Лукашенко та його родина, Рамзан Кадиров та 50 членів уряду так званих «ЛНР» та «ДНР» також під санкціями.

Санкції також націлилися на російських топжурналістів та телеведучих каналів Володимира Соловйова («Росія 1»), Маргарити Сімоньян (Russia Today), Костянтина Книріка (NewFront), Костянтина Ернста («Першого каналу»), білоруських журналістів Ігоря Тура та Людмили Гладкої.

Санкції також застосували проти українців: власника телеканалів «112», «ZIK» та NewsOne Тараса Козака, народного депутата 9 скликання Олега Волошина; екс-народного депутата України 4-6 скликань Володимира Сівковича, який зокрема є учасником ГО «Інститут «Суспільство» та екс-народного депутата України 5-7 скликань Володимира Олійника.

Серед компаній під санкції потрапили російські банки «росія», «Промсвязьбанк», «Генбанк», «Індустріальний ощадний банк», «Новікомбанк», «ВТБ банк», корпорація «ВЕБ.РФ», а також український «Промінвестбанк».

США розширило санкції щодо ПАТ «Газпром». Канада наклала санкції на близько 30 російських компаній, що працюють у сферах машинобудування. Євросоюз запровадив санкції проти близько 90 російських компаній.

Основним видом обмежувального заходу за проаналізованими санкційним списками шістьох країн є блокування активів фізичних та юридичних осіб. Всі обмежувальні заходи на даний момент є чинними і без визначеного терміну дії.

росія стала об’єктом понад 5530 світових санкцій і найбільш підсанкційною країною у світі.

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