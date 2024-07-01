Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars — Finance.ua
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Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars

Технології&Авто
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Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars
Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars
Компанія Lockheed Martin випускатиме керовані ракети підвищеної дальності ER GMLRS, які використовують у реактивній системі залпового вогню Himars.
Про це пише Defense News. Виробництво Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System схвалила армія США.
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У травні компанія отримала контракт на 2024 фінансовий рік на суму $200 млн на створення 240 GMLRS підвищеної дальності. «Фінансування включає виробництво, оснащення та обладнання для зберігання», — зазначає Defense News.
GMLRS ER уже пройшов кілька успішних випробувань, що й привело до рішення про його виробництво. За словами представника Lockheed, армія прийняла рішення включити GMLRS ER у виробничу лінію Lockheed у Камдені, американський штат Арканзас, у січні.
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Компанія має намір наростити темпи виробництва GMLRS з шести до 14 тис. ракет на рік та укласти багаторічний контракт на їх випуск у 2024 фінансовому році.
«Компанія уклала угоду на GMLRS на суму $4,8 млрд у 2023 році, оскільки США скоригували обсяги виробництва, щоб поповнити ракети, надіслані до України», — пише Defense News.
ER GMLRS відрізняються збільшеним ракетним двигуном та конструкцією корпусу, калібр збільшений з 227 мм до 254 мм. Дальність застосування ракети становить 150 км. Шість ER GMLRS розміщуються у транспортно-пусковому контейнері стандартних розмірів.
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