Пентагон уклав великий контракт на виготовлення HIMARS — Finance.ua

Пентагон уклав великий контракт на виготовлення HIMARS
Пентагон уклав масштабний модифікаційний контракт із збройовою компанією Lockheed Martin на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
Угода коштує $1,933 млрд, підрядником є Армійське командування по контрактах.
«Місця проведення робіт та фінансування будуть визначатися для кожного замовлення з ймовірною датою завершення 31 травня 2028 року», — йдеться у повідомленні.
Не повідомили кількість систем, яку має поставити компанія.
На початку травня повідомлялося про контракт на виробництво HIMARS на суму $861,3 млн із термінами виконання до кінця травня 2026 року.
Поділитися новиною