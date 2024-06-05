Пентагон уклав великий контракт на виготовлення HIMARS — Finance.ua

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Пентагон уклав великий контракт на виготовлення HIMARS

Технології&Авто
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Пентагон уклав великий контракт на виготовлення HIMARS
Пентагон уклав великий контракт на виготовлення HIMARS
Пентагон уклав масштабний модифікаційний контракт із збройовою компанією Lockheed Martin на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
Угода коштує $1,933 млрд, підрядником є Армійське командування по контрактах.
«Місця проведення робіт та фінансування будуть визначатися для кожного замовлення з ймовірною датою завершення 31 травня 2028 року», — йдеться у повідомленні.
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Не повідомили кількість систем, яку має поставити компанія.
На початку травня повідомлялося про контракт на виробництво HIMARS на суму $861,3 млн із термінами виконання до кінця травня 2026 року.
За матеріалами:
gazeta.ua
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