Пентагон уклав великий контракт на виготовлення HIMARS — Finance.ua

Пентагон уклав великий контракт на виготовлення HIMARS Сьогодні 23:22 — Технології&Авто

Пентагон уклав великий контракт на виготовлення HIMARS

Пентагон уклав масштабний модифікаційний контракт із збройовою компанією Lockheed Martin на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Угода коштує $1,933 млрд, підрядником є Армійське командування по контрактах.

«Місця проведення робіт та фінансування будуть визначатися для кожного замовлення з ймовірною датою завершення 31 травня 2028 року», — йдеться у повідомленні.

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Не повідомили кількість систем, яку має поставити компанія.

На початку травня повідомлялося про контракт на виробництво HIMARS на суму $861,3 млн із термінами виконання до кінця травня 2026 року.

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