Lamborghini встановила рекорди: дохід вперше перевищив три мільярди євро — Finance.ua

Lamborghini встановила рекорди: дохід вперше перевищив три мільярди євро Сьогодні 05:08 — Фондовий ринок

Lamborghini встановила рекорди: дохід вперше перевищив три мільярди євро

Lamborghini завершила 2024 рік із безпрецедентними фінансовими результатами, вперше подолавши рубіж у три мільярди євро доходу.

Італійський автовиробник заробив 3,09 мільярда євро, що в перерахунку на поточний курс становить близько 3, 4 мільярда доларів.

Про це повідомляє motor1.

Зростання продажів та операційного прибутку

Продажі автомобілів компанії зросли на 5,7%, досягнувши 10 687 одиниць. Левову частку цього успіху забезпечив Urus, який, незважаючи на деяке зниження продажів, залишається найпопулярнішою моделлю в лінійці.

Фінансові показники Lamborghini вражають: виручка зросла на 16,2% порівняно з попереднім роком, а операційний прибуток збільшився на 15,5%, досягнувши 835 мільйонів євро. Істотний внесок у ці результати внесло оновлення модельного ряду, засноване на впровадженні гібридних силових установок.

Однією з ключових подій став дебют суперкара Revuelto з двигуном V-12 у 2023 році. Слідом за ним з’явився гібридний Urus, який виявився настільки затребуваним, що повністю розпроданий до 2026 року.

Восени 2024 року Lamborghini представила Temerario — наступника Huracán, оснащеного бітурбованим V-8, що також посилило інтерес до бренду.

Читайте також Дебютував екстремальний суперкар Lamborghini

За словами генерального директора компанії Стефана Вінкельмана, зростання зафіксовано в усіх ключових регіонах, проте залишаються ризики, пов’язані зі змінами тарифної політики в США.

Запровадження нових мит може вплинути на обсяги продажів цього року, що викликає певну стурбованість у керівництва.

Крім вражаючих фінансових успіхів, Lamborghini активно працює над розширенням своєї продуктової лінійки. Найближчими роками компанія планує представити свій перший повністю електричний автомобіль, заснований на концепті Lanzador.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.