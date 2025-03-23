Lamborghini встановила рекорди: дохід вперше перевищив три мільярди євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Lamborghini встановила рекорди: дохід вперше перевищив три мільярди євро

Фондовий ринок
15
Lamborghini встановила рекорди: дохід вперше перевищив три мільярди євро
Lamborghini встановила рекорди: дохід вперше перевищив три мільярди євро
Lamborghini завершила 2024 рік із безпрецедентними фінансовими результатами, вперше подолавши рубіж у три мільярди євро доходу.
Італійський автовиробник заробив 3,09 мільярда євро, що в перерахунку на поточний курс становить близько 3, 4 мільярда доларів.
Про це повідомляє motor1.

Зростання продажів та операційного прибутку

Продажі автомобілів компанії зросли на 5,7%, досягнувши 10 687 одиниць. Левову частку цього успіху забезпечив Urus, який, незважаючи на деяке зниження продажів, залишається найпопулярнішою моделлю в лінійці.
Читайте також
Фінансові показники Lamborghini вражають: виручка зросла на 16,2% порівняно з попереднім роком, а операційний прибуток збільшився на 15,5%, досягнувши 835 мільйонів євро. Істотний внесок у ці результати внесло оновлення модельного ряду, засноване на впровадженні гібридних силових установок.
Однією з ключових подій став дебют суперкара Revuelto з двигуном V-12 у 2023 році. Слідом за ним з’явився гібридний Urus, який виявився настільки затребуваним, що повністю розпроданий до 2026 року.
Восени 2024 року Lamborghini представила Temerario — наступника Huracán, оснащеного бітурбованим V-8, що також посилило інтерес до бренду.
Читайте також
За словами генерального директора компанії Стефана Вінкельмана, зростання зафіксовано в усіх ключових регіонах, проте залишаються ризики, пов’язані зі змінами тарифної політики в США.
Запровадження нових мит може вплинути на обсяги продажів цього року, що викликає певну стурбованість у керівництва.
Крім вражаючих фінансових успіхів, Lamborghini активно працює над розширенням своєї продуктової лінійки. Найближчими роками компанія планує представити свій перший повністю електричний автомобіль, заснований на концепті Lanzador.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems