Дебютував екстремальний суперкар Lamborghini — Finance.ua

Дебютував екстремальний суперкар Lamborghini Сьогодні 06:34 — Технології&Авто

Дебютував екстремальний суперкар Lamborghini

Суперкар Lamboghini Revuelto отримав нову заряджену версію. Її створили в німецькому тюнінг-ательє Mansory.

Про авто розповіли на його сайті.

Проєкт назвали Mansory Initiate. Суперкар виготовлятимуть дрібними партіями під замовлення, а його ціна складе приблизно мільйон доларів.

Дизайн Lamboghini Revuelto зробили ще яскравішим. Клиновидне купе отримало карбонові обвіс, антикрило та кришку капоту, а передню частину прикрасили оригінальним декором. Також встановлені полегшені ковані диски FV.10 із шинами розміром 265/30 ZR21 спереду та 355/25 ZR22 ззаду.

Салон Lamboghini Revuelto оздоблений шкірою, карбоном і алькантарою. Як заведено в Mansory, можна обрати найнезвичніші комбінації кольорів.

Тюнінг Lamboghini Revuelto торкнувся і гібридної установки. Після доопрацювання потужність 6,5-літрового V12 зросла з 825 до 880 сил, а загальна віддача збільшилася з 1001 до 1070 к. с.

Суперкар Lamborghini Revuelto Mansory здатен розігнатися до 100 км/год за 2,4 с і розвинути 354 км/год. Витрата пального складає 12,9 л/100 км.

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