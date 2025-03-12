Плагін-гібридний гіперкар: новий Audi R8 отримає двигун від Lamborghini — Finance.ua
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Плагін-гібридний гіперкар: новий Audi R8 отримає двигун від Lamborghini

Технології&Авто
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Плагін-гібридний гіперкар: новий Audi R8 отримає двигун від Lamborghini
Плагін-гібридний гіперкар: новий Audi R8 отримає двигун від Lamborghini
Компанія Audi готує нове покоління спортивного купе R8 у виконанні плагін-гібрида, який може стати найпотужнішою та найшвидшою дорожньою моделлю бренду на сьогоднішній день.
Прем’єра нового R8 орієнтовно запланована на кінець 2027 року. За попередніми даними, новий двомісний автомобіль буде побратимом Lamborghini Temerario. Очікується, що новий суперкар Audi використовуватиме трансмісію, ключові елементи конструкції, електроніку та шасі Temerario — наступника Huracán, випущеного минулого року.
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Audi R8 буде приводитись у рух 4,0-літровим V8 з подвійним турбонаддувом від Lamborghini. ДВЗ видає 789 кінських сил, а три додаткові електромотори підвищують сумарну потужність гібридної силової установки до 907 кінських сил. Останні будуть живитись від літій-іонної батареї ємністю 3,8 кВт*год.
Основою для нового флагмана Audi стане алюмінієва каркасна конструкція, яка використовується в Temerario. Абсолютно нова розробка, вона використовує на 50% менше компонентів, ніж попередній Huracán і друге покоління R8, а також на 80% менше зварних швів.
Очікується, що виробництво третього покоління R8 відбуватиметься на заводі Audi в Беллінгер Хьофе в Німеччині.
За матеріалами:
Autogeek
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