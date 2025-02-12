Відбулася презентація спрощеної версії Audi Q4 40 e-tron — Finance.ua

Відбулася презентація спрощеної версії Audi Q4 40 e-tron Сьогодні 07:13 — Фондовий ринок

Відбулася презентація спрощеної версії Audi Q4 40 e-tron

Audi знову дивує своїх шанувальників новими моделями Q4 e-tron 40 та Q4 Sportback e-tron 40. Згідно з прес-релізом, ці електромобілі отримали оновлену версію, яка обіцяє стати хорошим вибором для тих, хто шукає авто 2025 року, що поєднує інновації та екологічність. Незважаючи на зменшення акумулятора з 77 до 59 кВт-год, нові моделі тепер можуть похвалитися швидкою зарядкою потужністю до 165 кВт.

Що варто знати

Хоча Q4 e-tron 40 та Q4 Sportback 40 не зможуть проїхати так далеко, як їх попередники (на 412 і 423 км відповідно), вони забезпечують прискорення до 100 км/год за 8,1 секунди та максимальну швидкість 160 км/год — ідеальні характеристики для міського середовища.

Нова версія Audi Q4 e-tron — це чудовий приклад того, як можна збалансувати інновації із зручністю експлуатації.

Найкращі авто на електричній тязі не обмежуються лише високою продуктивністю, а й турботою про екологію. Поки що нова версія Q4 40 e-tron планується для постачання не до всіх європейських країн, але інші ринки можуть незабаром побачити цю модель на своїх дорогах.

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uamotors За матеріалами:

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