Відбулася презентація спрощеної версії Audi Q4 40 e-tron — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відбулася презентація спрощеної версії Audi Q4 40 e-tron

Фондовий ринок
17
Відбулася презентація спрощеної версії Audi Q4 40 e-tron
Відбулася презентація спрощеної версії Audi Q4 40 e-tron
Audi знову дивує своїх шанувальників новими моделями Q4 e-tron 40 та Q4 Sportback e-tron 40. Згідно з прес-релізом, ці електромобілі отримали оновлену версію, яка обіцяє стати хорошим вибором для тих, хто шукає авто 2025 року, що поєднує інновації та екологічність. Незважаючи на зменшення акумулятора з 77 до 59 кВт-год, нові моделі тепер можуть похвалитися швидкою зарядкою потужністю до 165 кВт.

Що варто знати

Хоча Q4 e-tron 40 та Q4 Sportback 40 не зможуть проїхати так далеко, як їх попередники (на 412 і 423 км відповідно), вони забезпечують прискорення до 100 км/год за 8,1 секунди та максимальну швидкість 160 км/год — ідеальні характеристики для міського середовища.
Нова версія Audi Q4 e-tron — це чудовий приклад того, як можна збалансувати інновації із зручністю експлуатації.
Найкращі авто на електричній тязі не обмежуються лише високою продуктивністю, а й турботою про екологію. Поки що нова версія Q4 40 e-tron планується для постачання не до всіх європейських країн, але інші ринки можуть незабаром побачити цю модель на своїх дорогах.
Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Кредит онлайн на картку

За матеріалами:
uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.